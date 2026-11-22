El INEA y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez firmaron un convenio para alfabetizar a 1,000 adultos. La meta es reducir el rezago educativo en la entidad con certificados en marzo de 2027.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ( INEA) y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez han formalizado un acuerdo estratégico clave para combatir la ignorancia en la región. Este convenio tiene como objetivo principal alfabetizar a mil personas mayores de 15 años en el municipio. La iniciativa busca acercar los servicios educativos a las comunidades locales y reducir significativamente el rezago educativo existente en la zona.

Alianza estratégica para erradicar la ignorancia

El acuerdo fue suscrito formalmente por Armando Contreras Castillo, director general del INEA, y Ray Chagoya, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Juntos establecieron una meta inmediata para las personas inscritas: concluir su proceso de aprendizaje durante los próximos meses. Como resultado de este esfuerzo conjunto, se ha programado la primera entrega de constancias y certificados para marzo de 2027.

Also read Atlas y FC Juárez empatan 3-3 en partido de seis goles en Jornada 17

Armando Contreras Castillo enfatizó durante el encuentro que la alfabetización requiere la participación de múltiples sectores de la sociedad. Por esta razón, consideró esencial incorporar a gobiernos municipales, universidades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanía para ampliar las oportunidades educativas. Esta visión integral busca crear un entorno propicio para el aprendizaje continuo de jóvenes y adultos.

Desafíos estadísticos en la entidad oaxaqueña

Aunque el municipio de Oaxaca de Juárez registra un porcentaje de analfabetismo cercano al dos por ciento, el panorama estatal presenta desafíos más complejos. Aproximadamente 297 mil personas mayores de 15 años en el estado todavía no saben leer ni escribir. Esta cifra representa el 9.4 por ciento de la población de ese grupo de edad, lo que confirma la urgencia de la intervención.

Ante esta realidad, el director general del INEA destacó la necesidad de fortalecer los acuerdos con los gobiernos locales. El objetivo es ampliar la cobertura de los programas educativos y atender a las comunidades donde persisten las mayores condiciones de rezago. La colaboración interinstitucional se presenta como la vía más efectiva para distribuir recursos y atención de manera equitativa.

Distribución de responsabilidades operativas

La estrategia operativa contempla una división clara de roles entre las instituciones involucradas. El Ayuntamiento facilitará espacios y mecanismos de vinculación comunitaria para llevar los servicios educativos a distintas agencias, barrios y colonias de Oaxaca de Juárez. Por su parte, el instituto proporcionará los materiales de enseñanza, el acompañamiento académico y la experiencia necesaria para desarrollar los procesos.

Con esta distribución de responsabilidades, ambas instituciones buscan facilitar el acceso de las personas a los programas educativos sin costo. Este enfoque es particularmente beneficioso para quienes enfrentan dificultades para incorporarse a las opciones de enseñanza disponibles. Se espera que más personas puedan continuar sus estudios de primaria y secundaria gracias a estas oportunidades.

Expansión del modelo a otros municipios

Armando Contreras Castillo señaló que la colaboración con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez pretende convertirse en un modelo replicable. Este esquema puede extenderse a otros municipios de la entidad, especialmente aquellos que presentan mayores índices de rezago educativo. La intención es ampliar la participación de autoridades locales y sectores sociales en todo el estado.

Asimismo, el titular del INEA reiteró que el instituto mantiene como objetivo reducir el analfabetismo en Oaxaca a menos del cuatro por ciento. Este logro se logrará mediante acciones dirigidas a la población joven y adulta, en coordinación con las autoridades educativas. El convenio forma parte de los esfuerzos institucionales bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.