INEGI: Inseguridad en México reduce hábitos y cambia rutinas en Q3 2026

El INEGI reporta que 58.1% de la población percibe inseguridad en su ciudad durante el tercer trimestre de 2026, modificando rutinas diarias por temor al delito.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) reveló que 58.1% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad durante el tercer trimestre de 2026. Este porcentaje marca el nivel más bajo registrado desde el inicio de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana ( ENSU) hace 13 años.

Un gran porcentaje de la ciudadanía ha modificado sus hábitos por miedo a la inseguridad, desde llevar consigo tarjetas bancarias hasta pasear en las noches cerca de sus casas. Pobladores de 18 años y más que viven en 91 ciudades del país dieron a conocer cuáles son las actividades que han modificado por temor a ser víctimas de un delito.

Also read México gana medallas en Dakar 2026 en Taekwondo y Atletismo

Cambios en Rutinas Cotidianas por Temor

La investigación detalló cuatro cambios principales en las rutinas diarias de los habitantes. El 40.7% de la población encuestada cambió su hábito de permitir que los menores del hogar salgan sin compañía. En el segundo caso, el 38.8% modificó la rutina de no llevar objetos de valor. En el tercero, el 35.8% reconoció variaciones en la actividad de caminar de noche. El cuarto punto, con 22.7%, refiere otras adaptaciones menores.

De julio a septiembre, hubo un aumento en 23 ciudades en cuanto a cambios en el hábito de llevar objetos de valor. En 21 ciudades, se registraron cambios al ya no permitir que los niños salgan sin compañía. Además, 17 áreas urbanas reportaron cambios en no caminar de noche en los alrededores de sus hogares.

Comparativa Estadística y Años Anteriores

El 23 de octubre pasado, el INEGI publicó los resultados correspondientes al tercer trimestre de este 2026. El 1.9% de la población encuestada dijo haber cambiado ese hábito por temor a ser víctima de un delito. Con respecto al tercer trimestre de 2025, hubo un aumento estadísticamente significativo de 1.9 puntos porcentuales en no permitir que los menores que viven en el hogar salgan solos por temor a sufrir algún delito.

Únicamente en 13 ciudades se presentaron disminuciones en cuanto a llevar objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas bancarias. La ENSU se lleva a cabo en 91 áreas urbanas de interés, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y se publica por trimestres para mantener un monitoreo constante.

Ciudades Más y Menos Peligrosas

Las cinco ciudades donde la gente percibe mayor inseguridad son Irapuato, con 90.5%; Chilpancingo, con 86.9%; Mazatlán, con 85.8%; Puebla, con 84.5%, y Cuernavaca, con 83.1%. Estos datos reflejan la percepción local sobre la seguridad física en estas zonas urbanas específicas.

Mientras que el top 5 de áreas urbanas donde la población tiene menos miedo son San Pedro Garza García, con 5.8%; Benito Juárez, con 13.8; San Nicolás de los Garza y Piedras Negras, cada una con 14.3% y Nuevo Laredo, con 20.4%. Estas diferencias muestran la variabilidad geográfica de la percepción de seguridad.

Espacios Físicos de Mayor Riesgo

Sobre los espacios físicos donde la gente tiene más temor, la ENSU reveló que 68.7% de la población dijo sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. El 61.8% expresó inseguridad en la calle, mientras que el 61.1% lo hizo en el transporte público. El 55.3% se siente vulnerable en la carretera.

Otros espacios enlistados son el banco, con 51.9% de inseguridad percibida; el mercado, con 45.2%; el parque o centro recreativo, con 43.6%; el automóvil, con 33.2%; el centro comercial, con 31.3%. El trabajo figura con 26.3%, la casa con 15.9% y la escuela con 12.2%, cerrando la lista de espacios evaluados por la encuesta nacional.