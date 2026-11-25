El Inegi revela que México sumó empleo en el tercer trimestre de 2026, alcanzando 60.2 millones de ocupados. Conoce los datos clave de la ENOE.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como Inegi, publicó este miércoles 25 de noviembre de 2026 los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ( ENOE). Esta publicación trimestral detalla el comportamiento del mercado laboral mexicano durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2026. Los datos oficiales confirman un crecimiento en la generación de puestos de trabajo, consolidando la tendencia observada en años anteriores.

Cifras récord de empleo formal en México

El dato central de este reporte es que México sumó 60.2 millones de personas con empleo en el tercer trimestre de este año. Esta cifra representa un incremento significativo de 629 mil personas ocupadas en comparación con el mismo periodo del año 2025. La población económicamente activa total durante estos meses se situó en 62 millones, lo que incluye a los trabajadores y a quienes buscan activamente inserción laboral. Específicamente, se registraron 1.8 millones de personas en desocupación, es decir, individuos que buscaban un vínculo con una actividad económica pero no lo encontraron en ese lapso.

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El desglose por género dentro del empleo formal muestra una distribución de 24.9 millones de mujeres y 35.3 millones de hombres. Esta separación revela la magnitud de la participación masculina en la fuerza laboral, aunque el crecimiento general beneficia a ambos grupos. Los sectores económicos que lideraron la creación de puestos de trabajo fueron diversos. El sector de servicios diversos registró aumentos notables, junto con la construcción y el gobierno. Además, los organismos internacionales, así como los servicios profesionales, financieros y corporativos, contribuyeron a esta expansión del empleo registrado y formal.

La persistencia del trabajo informal en la economía

Paralelamente al crecimiento del empleo formal, el Inegi informó que México cuenta con 33.1 millones de personas bajo esquemas de trabajo informal. Este número también experimentó un alza, sumando 120 mil personas adicionales respecto al tercer trimestre de 2025. La informalidad laboral representa el 55 por ciento de la población ocupada total, lo que indica que más de la mitad de los trabajadores mexicanos carecen de estabilidad contractual plena. El organismo estatístico aclaró que esta categoría incluye a trabajadores en micronegocios no registrados, empleados por cuenta propia en agricultura de subsistencia, y quienes laboran sin seguridad social pero sus servicios son utilizados por unidades económicas formales.

Al desglosar los 33.1 millones de trabajadores informales, la ENOE identificó que 18.1 millones conformaron la ocupación en el sector informal estricto. Otros 7.4 millones correspondieron al ámbito de empresas, gobierno e instituciones que operan con esta condición laboral. El sector agropecuario absorbió a 5.3 millones de trabajadores en esta situación, mientras que el trabajo doméstico remunerado representó 2.2 millones. Este desglose subraya la diversidad de modalidades precarias que coexisten en la economía nacional.

Distribución de ingresos y brecha de género

En cuanto a los niveles de ingresos, la encuesta reveló que el 45.2 por ciento de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo. Un 32.5 por ciento recibió más de un salario mínimo y hasta dos, mientras que un 9 por ciento no especificó su percepción salarial. Estos datos financieros son cruciales para entender el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Respecto al género dentro de la informalidad, la situación es mixta. Hubo 13.8 millones de mujeres en situación de ocupación informal, lo que implica un aumento de 260 mil mujeres respecto al periodo equivalente de 2025.

Por el contrario, la ocupación informal masculina disminuyó en 139 mil personas. Pasó de 19.4 millones en el tercer trimestre de 2025 a 19.3 millones en el mismo periodo de 2026. Esta divergencia indica que los hombres están transitando hacia formas de empleo más formales o estables, mientras que la vulnerabilidad laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres en ciertos sectores. La combinación de estos datos ofrece una visión completa de la salud laboral del país, mostrando tanto los avances en la formalización como los retos pendientes en materia de salarios y protección social.