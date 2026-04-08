INEGI Revela Datos Clave Sobre Salud y Envejecimiento en México: Un Análisis Profundo de la Población Mayor

El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento (ENSA) 2026, un estudio que analiza el proceso de envejecimiento en México, el impacto de las enfermedades, las actividades diarias y el uso de tecnología entre los adultos mayores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) presentó hoy, 8 de abril de 2026, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento ( ENSA ), un estudio exhaustivo realizado en colaboración con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en San Antonio (UT Health SA). Esta encuesta, que se lleva a cabo desde el año 2001, da seguimiento a una cohorte de individuos de 50 años y más, desde esa fecha hasta su fallecimiento.

El objetivo principal de la ENSA es obtener datos detallados para caracterizar y analizar el complejo proceso de envejecimiento en la población mexicana. Se busca comprender el impacto de diversas enfermedades, evaluar su prevalencia y determinar cómo influyen en la calidad de vida de los adultos mayores. Además, la encuesta indaga en las actividades diarias que realizan, incluyendo aquellas relacionadas con el ocio, el cuidado personal y las interacciones sociales, para ofrecer una visión integral del envejecimiento en México. Los resultados del estudio son fundamentales para la formulación de políticas públicas y programas sociales diseñados para mejorar la salud y el bienestar de este importante sector de la población.\El estudio de este año revela datos interesantes sobre las actividades a las que los adultos mayores dedican su tiempo. Se observa un aumento significativo en el uso de la tecnología, con un incremento notable en el porcentaje de personas que utilizan internet para comunicarse, informarse o participar en actividades en línea. Las actividades de ocio y entretenimiento también juegan un papel importante en la vida de los adultos mayores. Un porcentaje considerable de ellos disfruta de juegos de mesa, crucigramas y juegos de números para mantener su mente activa. El estudio también destaca la importancia del apoyo y el cuidado a otras personas. Un porcentaje importante de la población encuestada se dedica al cuidado de personas enfermas o con discapacidad, demostrando la importancia de las redes de apoyo familiar y comunitario. La encuesta también proporciona información sobre las actividades que los adultos mayores realizan en su vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos y manejar el dinero. Estos datos son cruciales para entender sus necesidades y ofrecerles los servicios que requieren para mantener su autonomía y calidad de vida.\La información recabada por la ENSA es crucial para la formulación de políticas públicas efectivas y el diseño de programas sociales dirigidos a la población de adultos mayores. Los resultados permiten a las autoridades comprender mejor las necesidades específicas de este grupo demográfico, identificar los desafíos que enfrentan y evaluar la eficacia de las iniciativas existentes. Por ejemplo, los datos sobre el uso de la tecnología y el acceso a internet pueden influir en el desarrollo de programas de capacitación digital y en la mejora de la infraestructura tecnológica para facilitar la comunicación y el acceso a la información. De manera similar, la información sobre las enfermedades prevalentes y el estado de salud general de la población mayor ayuda a la planificación de servicios de salud preventivos y de atención médica especializada. Finalmente, es crucial analizar la evolución de las actividades realizadas por los adultos mayores y la adaptación de sus vidas a las nuevas tendencias y a los cambios sociales. Los datos de la ENSA son una herramienta invaluable para garantizar que los adultos mayores en México tengan una vida digna, saludable y plena. La encuesta destaca la importancia de abordar los problemas de salud mental, el acceso a los servicios de salud, la inclusión social y la protección de los derechos de los adultos mayores





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