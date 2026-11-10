INEGI revela que el 91.8% de delitos contra empresas no se denuncian

El INEGI confirma que la extorsión y el robo hormiga dominan la victimización empresarial en 2025, con un costo económico de 115.1 mil millones de pesos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, revelando que el 91.8% de los delitos cometidos contra negocios no son denunciados oficialmente. Este informe destaca una crisis estructural donde la desconfianza institucional impulsa la cifra oculta, mientras actores como el robo hormiga y la extorsión afectan masivamente al sector productivo nacional durante el año 2025.

Datos de Victimización Empresarial en 2025

De acuerdo con el INEGI, 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito en 2025, lo que representa el 25.9% de las unidades económicas del país. Esta cifra contrasta con el porcentaje registrado en 2023, que fue de 27.2%. El informe señala que durante 2025 se cometieron tres millones de delitos que afectaron a estas 1.4 millones de unidades económicas, evidenciando una alta incidencia criminal en la actividad comercial.

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La mayor tasa de victimización se reportó en el sector comercio, con 30.5%, seguido de los servicios, con 22.9%, e industria, con 18.8%. Las unidades económicas de los sectores comercio y servicios tuvieron una mayor concentración de delitos, correspondiente a 2.2 ilícitos por cada empresa víctima de la delincuencia. Estos datos posicionan al comercio como el blanco principal de la inseguridad operativa.

Impacto Diferencial por Tamaño de Empresa

Durante 2025, las medianas empresas fueron las más afectadas por la delincuencia, con delitos presentes en el 51.9% de ellas. Mientras que el 48.4% de las empresas grandes fue víctima de algún ilícito, seguido de las pequeñas, con 41.5%; y las micro, con 25.1%. La vulnerabilidad variable según el tamaño sugiere que la escala operativa influye directamente en la exposición a riesgos criminales específicos.

Los tres delitos más frecuentes concentraron el 59% de los ocurridos contra las unidades económicas. Entre estos, el robo hormiga se destaca con 954 delitos por cada 10,000 unidades económicas. La recurrencia de este tipo de sustracciones menores pero masivas contribuye significativamente al volumen total de victimización reportado por el INEGI en su análisis estadístico oficial.

Costo Económico y Medidas Preventivas

Los delitos contra las empresas alcanzaron un impacto económico de 115.1 mil millones de pesos, equivalente al 0.46% del Producto Interno Bruto. En tanto, las unidades económicas desembolsaron 58.9 mil millones de pesos en medidas preventivas. Esta inversión masiva en seguridad privada o sistemas de protección refleja la necesidad de mitigar riesgos que el Estado no logra cubrir completamente debido a la baja confianza pública.

Cifra Oculta y Percepción de Inseguridad

El informe destacó que el 91.8% de los delitos fue una cifra oculta, impulsada principalmente por la desconfianza en las autoridades y la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo. Durante 2025, esta dinámica perpetuó un ciclo donde la impunidad relativa fomenta la reiteración de delitos menores como el robo hormiga, sin intervención policial efectiva.

En cuanto a la seguridad pública, la mayoría de los establecimientos percibe alta inseguridad al operar en sus estados y al transportar mercancías por carreteras. No obstante, las instituciones federales como la Marina y el Ejército recibieron las calificaciones más altas de efectividad. Este contraste resalta la profunda desconfianza y percepción de corrupción atribuida a las policías de tránsito municipales, que carecen de legitimidad ante los empresarios afectados.