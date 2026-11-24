La presentadora fue removida de Estados Unidos el 23 de noviembre de 2026 por el DHS tras una detención en Miami. Cumple órdenes de aprehensión en México por lavado de dinero.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS) confirmó que la presentadora Inés Gómez Mont ha sido removida del país tras aceptar una salida voluntaria. La deportación se ejecutó formalmente el 23 de noviembre de 2026, poniendo fin a su estadía ilegal en territorio estadounidense tras una estancia prolongada que excedió sus permisos de permanencia temporal.

Detalles de la deportación y origen legal

La vocería del DHS estableció que la conductora ingresó legalmente a Estados Unidos el día 13 de enero de 2021. Sin embargo, su autorización para residir en el país estaba estrictamente limitada a un periodo temporal. Las regulaciones migratorias exigían su salida antes del 14 de abril de 2021, fecha en la que debería haber abandonado el territorio sin excepción.

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Al no cumplir con este mandato, su situación migratoria se tornó irregular de forma permanente. El organismo de seguridad señaló que Gómez Mont es buscada en relación con una investigación criminal en el extranjero. Esta circunstancia internacional facilitó las acciones de las autoridades estadounidenses para proceder con su expulsión inmediata al finalizar la fase de salida voluntaria.

Acusaciones penales en México

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene acusaciones graves contra Inés Gómez Mont. Los cargos imputados incluyen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Estas acusaciones constituyen la base legal que ha sostenido la persecución penal a lo largo de los últimos años.

La autoridad ministerial cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces federales en contra de la presentadora. Estas sentencias judiciales no han sido cumplidas previamente debido a su ubicación en el extranjero. La detención en Estados Unidos representó el primer contacto físico con autoridades que pudieron ejecutar acciones coercitivas basadas en estos mandatos.

Detención en Miami y consecuencias

El punto de inflexión ocurrió el pasado 30 de octubre cuando Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Estados Unidos. Este evento marcó el inicio del proceso administrativo y legal que culminó con su salida forzada del país vecino. La presencia en Miami permitió al DHS verificar su identidad y estatus migratorio antes de proceder con la deportación.

La eliminación de la barrera geográfica podría facilitar la acción de la justicia mexicana en casos futuros. Hasta el momento, la presentación de la presentadora ha sido limitada en espacios públicos debido a la investigación vigente. La deportación cierra un capítulo migratorio abierto desde 2021 y reorienta la estrategia de las fuerzas de seguridad hacia el cumplimiento de las órdenes de aprehensión federales.