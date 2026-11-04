Inés Gómez-Mont: Detenida en Florida por 3 órdenes de la FGR por fraude

La exconductora Inés Gómez-Mont fue detenida en Florida el 30 de octubre. La FGR confirma 3 órdenes de aprehensión vigentes por fraude fiscal y delincuencia organizada.

La exconductora de televisión Inés Gómez-Mont permanece bajo custodia tras su arresto el viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la existencia de tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, vinculadas a presuntas irregularidades financieras y delitos federales en México.

Detalles de las órdenes de aprehensión

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, detalló que las órdenes corresponden a delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Estos mandatos judiciales fueron emitidos por jueces federales mexicanos tras investigaciones que apuntan a un esquema de desvío de fondos públicos.

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La investigación principal implica contratos por cerca de 2,450 millones de pesos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Este organismo federal es responsable de la gestión de los centros penitenciarios del país y los recursos estaban destinados a servicios de seguridad del sistema carcelario.

Las autoridades señalan que se utilizó una red de empresas fantasma para simular operaciones y ocultar el destino real del dinero público. Una porción significativa de estos fondos habría sido canalizada hacia cuentas bancarias personales de la investigada a través de triangulaciones financieras complejas.

Acusaciones de defraudación fiscal y lavado

Por separado, la Fiscalía Especializada de Control Competencial investigó la defraudación fiscal por ejercicios de 2014 y 2016. La FGR estima que la omisión en el pago de impuestos supera los 13 millones de pesos debido a ingresos declarados inferiores a la realidad económica demostrada.

Las cuentas bancarias de Gómez Mont fueron desbloqueadas recientemente, pero mantienen vigentes las restricciones legales ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto permite a las autoridades rastrear futuros movimientos de capital en el sistema financiero nacional.

La estructura delictiva descrita implica un lavado de dinero diseñado para garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos estatales. La fiscalía enfatiza que cada peso desviado representa un recurso que deja de llegar a programas públicos esenciales.

Proceso de extradición y situación migratoria

Aunque la detención en Florida fue ejecutada por autoridades migratorias estadounidenses, responde actualmente a su situación administrativa de entrada al país. México solicitó formalmente la detención provisional con fines de extradición en septiembre de 2025 para garantizar su comparecencia.

La FGR ha intercambiado información constante con las autoridades de Estados Unidos entregando las órdenes de aprehensión vigentes. Si las autoridades estadounidenses determinan su deportación, los mandatos mexicanos se ejecutarán inmediatamente a su llegada al territorio nacional.

Inés Gómez-Mont salió de México en 2021 mientras avanzaban las investigaciones en su contra. Las autoridades federales respetan la presunción de inocencia hasta que los tribunales mexicanos determinen su responsabilidad penal final, pero el proceso legal contra ella se mantiene activo y sin interrupciones.