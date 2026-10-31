Inés Gómez Mont detenida por ICE en Miami; tiene orden de aprehensión en México

La conductora Inés Gómez Mont fue detenida por ICE en Miami el 30 de octubre. En México enfrenta una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada.

La conductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE) tras ser detenida el viernes 30 de octubre en Miami, Florida. La captura ocurrió después de que permaneciera cerca de cuatro años fuera del alcance de las autoridades mexicanas, según informó El Heraldo de México.

El nombre completo de la conductora aparece en el Sistema Localizador de Detenidos en Línea del ICE, donde también se identifica su país de origen. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención y señaló que será procesada conforme a los protocolos correspondientes.

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Inés “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el procedimiento que seguirá en Estados Unidos ni sobre una posible entrega a las autoridades mexicanas.

Detención de Inés Gómez Mont y su estatus migratorio

Aunque el registro del ICE permite consultar el estatus de la detención de la conductora, no se ha confirmado en qué instalación permanece bajo custodia. El Heraldo de México informó que intentó contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para conocer el centro de detención, pero no obtuvo respuesta.

En Miami se encuentra el Krome North Service Processing Center, uno de los centros de procesamiento migratorio de la zona. Sin embargo, no existe confirmación de que Inés “N” haya sido trasladada a ese recinto.

La FGR indicó que la conductora será procesada conforme a los procedimientos correspondientes. Se espera que las autoridades de ambos países proporcionen información sobre los siguientes pasos del caso.

Orden de aprehensión por defraudación fiscal

La detención de Inés “N” está relacionada con una investigación por presunta defraudación fiscal equiparada. Los antecedentes del caso se remontan a 2020, cuando la FGR comenzó a investigarla por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ese mismo año, la conductora pagó 10 millones 967 mil pesos a la Hacienda federal por contribuciones omitidas, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

En septiembre de 2021, la FGR acusó a Inés “N” y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en un esquema de malversación de recursos públicos por casi 3 mil millones de pesos. Las acusaciones incluyeron presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos mediante empresas señaladas como fantasma.

Debido a que ambos se encontraban fuera de México, la Fiscalía solicitó órdenes de localización y captura internacionales a través de Interpol.

Antecedente judicial en 2022

El caso tuvo un antecedente judicial el 9 de noviembre de 2022, cuando una jueza federal invalidó una orden de aprehensión contra Inés “N” por el delito de defraudación fiscal. La resolución correspondió a una de las órdenes emitidas durante el desarrollo de las investigaciones.

No obstante, la información difundida sobre la detención del 30 de octubre de 2026 señala que existe una orden de aprehensión vigente en México.

Por ahora, la conductora permanece bajo custodia del ICE en Estados Unidos, mientras se espera que las autoridades informen sobre su situación migratoria y el procedimiento relacionado con los requerimientos judiciales mexicanos.