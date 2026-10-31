Inés Gómez Mont detenida: ¿Qué pasará con sus seis hijos en Miami?

La detención de Inés Gómez Mont levanta preguntas sobre el cuidado de sus seis hijos, quienes viven en Miami con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Con el empresario también detenido, el futuro de los menores y posibles cambios de custodia son inciertos.

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, el viernes 30 de octubre, generando incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. La presentadora, quien comparte momentos familiares en redes sociales, tiene seis hijos: cuatro de su matrimonio con Javier Díaz y dos con Víctor Manuel Álvarez Puga.

Los menores, junto con Mayito, hijo de Álvarez Puga de otra relación, residían en Miami desde 2025. Aunque Álvarez Puga cuidaba de ellos, su detención por ICE en septiembre de 2025 por irregularidades migratorias plantea dudas sobre su actual situación. No se conoce si se modificará la custodia o si los hijos serán repatriados a México. La pareja desapareció públicamente en 2021, y los detalles sobre los niños siguen siendo vagos.