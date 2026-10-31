Inés N, exconductora de TV, detenida en Miami tras cinco años prófuga por fraude fiscal

Inés N, exconductora de televisión, fue detenida en Miami y está bajo custodia del ICE. Enfrenta una orden de aprehensión en México por defraudación fiscal equiparada.

La exconductora de televisión Inés N fue detenida en Miami, Florida, después de permanecer prófuga durante cinco años, y actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE). La detención se produce en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la República ( FGR) por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque la orden vigente en su contra es por defraudación fiscal equiparada.

Antecedentes de la investigación fiscal

En enero de 2022, la FGR informó sobre la apertura de una carpeta de investigación contra Inés N, su esposo Víctor Manuel A, cinco personas más y siete empresas. Según el comunicado, la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel A e Inés G, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales y habrían obtenido de forma ilegal casi 3 mil millones de pesos.

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La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señaló que los implicados probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones para dificultar el rastreo de los recursos. Se les señalaba por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Derivado de estas investigaciones, se obtuvieron órdenes de aprehensión y algunos de los involucrados ya estaban recluidos. Para quienes huyeron del país, se obtuvo la ficha roja correspondiente y se esperaba la respuesta de colaboración internacional.

Cronología del caso y órdenes de aprehensión

En septiembre de 2021, un juez federal giró una orden de aprehensión contra Inés N y Víctor Manuel Álvarez Puga por operación de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Ese mismo mes, la FGR realizó el trámite ante la Interpol para localizar y detener a la pareja a nivel mundial.

El 14 de octubre de 2021, Inés N habló públicamente sobre su situación y expresó temor por más órdenes de aprehensión en su contra por asuntos fiscales, cuando supuestamente había llegado a un acuerdo con el SAT. El 19 de octubre de 2021, se comunicó que Interpol había emitido las fichas de búsqueda solicitadas por México.

El 29 de octubre de 2021, un juez ordenó una segunda orden de aprehensión, ahora por defraudación fiscal equiparada, haciendo efectivos sus temores. La difusión pública de la investigación se hizo el 6 de julio de 2022.

El 29 de noviembre de 2023, un juez en materia administrativa otorgó un amparo para eliminar a Inés N y Víctor Manuel de la Lista de Personas Bloqueadas. El 4 de marzo de 2025, después de varios meses de litigio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en acatamiento a lo ordenado por un juzgado en la Ciudad de México, se reanudaron los servicios financieros a la pareja. Para el 26 de marzo de ese año, la UIF informó que habían sido sacados de la Lista de Personas Bloqueadas, pero recordó que sobre ellos pesaban órdenes de aprehensión.

Detención en Miami y situación legal

La FGR informó que, derivado del intercambio de información con el gobierno estadounidense, fue asegurada la exconductora, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Actualmente, Inés N está bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

El gobierno mexicano había dicho en julio pasado que seguía integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses para detenerla y posteriormente extraditarla a México. Mientras tanto, Víctor Manuel fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Miami por autoridades migratorias y quedó sujeto a un proceso en libertad bajo fianza en ese país, mientras el gobierno mexicano sigue litigando para extraditarlo. Tendrá una audiencia en noviembre de 2026.