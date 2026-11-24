La exconductora Inés 'N' fue liberada del centro migratorio Broward al pagar fianza. México mantiene órdenes de aprehensión por delitos fiscales y organizados que la esperan a su retorno.

Inés 'N', reconocida exconductora de televisión con doble nacionalidad mexicana y española, salió del centro migratorio Broward Transitional Center en Florida. Esta decisión se hizo efectiva tras el pago de una fianza, medida que le permite evitar su deportación inmediata a México durante el proceso legal vigente. Su liberación interrumpe la custodia directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, aunque mantiene el estatus de detención pendiente.

Mecanismo de liberación y contexto migratorio

La salida de la investigada del centro de detención se logró mediante el cumplimiento del requisito económico de fianza. Al hacer este pago, evitó por el momento ser deportada de vuelta a su país de origen, donde enfrenta múltiples problemas legales graves. Inés 'N' fue detenida originalmente el 30 de octubre en Florida debido a su situación migratoria irregular y permaneció bajo custodia federal hasta la resolución del amparo.

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La defensa de la exconductora presentó un recurso de amparo, conocido técnicamente como habeas corpus, para solicitar su liberación inmediata del centro migratorio. El juez federal Jeffrey T. Kuntz denegó esta solicitud en su resolución oficial. El magistrado fundamentó su decisión en que Inés 'N' ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021, violando los procedimientos fronterizos establecidos.

Posiciones oficiales y autoridades mexicanas

Las autoridades federales de México mantienen una posición firme respecto a la devolución de la experiodista. El 10 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró en su conferencia matutina que el caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que la fiscalía estaba realizando los trámites pertinentes para traerla de regreso al territorio nacional.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, aclaró los detalles del proceso diplomático y legal. Informó que la Fiscalía solicitó la detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos desde septiembre de 2025. Esta fecha coincide con el momento en que Inés 'N' huyó de México para evitar el enjuiciamiento por los delitos que se le imputan en su país de origen.

Acusaciones graves y tres órdenes de aprehensión

México ha emitido tres órdenes de aprehensión en contra de Inés 'N', las cuales están listas para ejecutarse. Dos de estas órdenes son por defraudación fiscal, delitos que involucran evasión masiva de impuestos. La tercera orden se debe a su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las acusaciones penales están relacionadas con contratos públicos cuestionados. La exconductora fue denunciada por recibir 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos con falsas facturas. Este monto astronómico y la naturaleza de las facturas constituyen la base de la investigación por defraudación fiscal. La Fiscalía determinó que estos actos constituyen delitos graves que requieren su presencia para la averiguación previa.

Impacto real y próximos pasos legales

El proceso actual crea un escenario legal complejo para la exconductora y las autoridades de ambos países. Ernestina Godoy especificó que corresponde al gobierno de Estados Unidos decidir si procede o no con la deportación. Sin embargo, afirmó que, de determinarse su deportación, la Fiscalía mexicana ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada al territorio nacional.

Esto significa que la libertad bajo fianza en Florida es temporal y condicional. Inés 'N' sigue siendo fugitiva de la justicia mexicana con tres cargos penales vigentes. Cualquier intento de permanecer en Estados Unidos sin cumplir los requisitos migratorios podría resultar en una deportación forzosa con entrega inmediata a las autoridades federales mexicanas.