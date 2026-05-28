Infancias y adolescencias priorizan salud mental y seguridad escolar en consulta del Congreso de Guanajuato

Niñas, niños y adolescentes priorizaron la salud mental y la seguridad escolar en la consulta del Congreso de Guanajuato. A pesar de fricciones con grupos de la sociedad civil, los estudiantes lograron posicionar una agenda que puso en el centro la salud mental y la seguridad escolar.

Durante tres días de consulta en el Congreso de Guanajuato, niñas, niños y adolescentes priorizaron la salud mental y la seguridad escolar como sus principales preocupaciones.

Aunque el ejercicio buscaba discutir 20 iniciativas de ley, derivó en una serie de demandas estudiantiles que pusieron en el centro la salud mental, la seguridad escolar, la prevención ante el reclutamiento delictivo y la educación sexual integral. A pesar de fricciones constantes con grupos de la sociedad civil, los estudiantes lograron posicionar una agenda que, en palabras de la propia Bermúdez Cano, exhibió temas que los legisladores no siempre consideran prioritarios.

Los estudiantes centraron el diálogo en los riesgos del entorno escolar y digital, así como en la urgencia de servicios psicológicos accesibles





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Congreso De Guanajuato Salud Mental Seguridad Escolar Prevención Delictiva Educación Sexual Integral

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