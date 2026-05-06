Infantino busca romper la hegemonía europea y potenciar el fútbol en Estados Unidos

El presidente de la FIFA plantea una estrategia de globalización para que más países compitan por el título mundial y exhorta a Estados Unidos a invertir más en el deporte.

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , ha hecho una declaración de intenciones contundente durante su participación en la Conferencia Global del Instituto Milken, donde ha subrayado la necesidad imperativa de democratizar el poder dentro del fútbol mundial.

Según Infantino, el objetivo primordial es reducir la histórica y asfixiante concentración del poder futbolístico que actualmente reside en Europa, proponiendo un modelo donde la competencia sea real y equitativa en todos los continentes. El mandatario expresó su deseo de que el deporte evolucione hacia un estado donde al menos cincuenta naciones, de las doscientas once que integran la FIFA, tengan una capacidad real y competitiva para coronarse como campeones del mundo, rompiendo así con el ciclo de dominancia de unos pocos países seleccionados.

En el centro de su estrategia se encuentra el potencial inexplorado de Estados Unidos, un país que, según Infantino, domina prácticamente todas las esferas de influencia global, desde las finanzas hasta la economía y la tecnología. Resulta paradójico, señaló el presidente, que una nación con tal capacidad de liderazgo y recursos se conforme con ocupar posiciones secundarias en el deporte más popular del planeta.

Infantino instó a los inversionistas estadounidenses a cambiar su enfoque, criticando que la prioridad siga siendo la inversión en mercados europeos ya saturados. Para el líder de la FIFA, creer en el fútbol dentro de suelo estadounidense no solo impulsaría el crecimiento del deporte en Norteamérica, sino que generaría un efecto dominó beneficioso para todo el ecosistema futbolístico global, fomentando una competencia más sana y diversificada.

Este ambicioso plan de expansión se materializa en la creación del torneo con más equipos en la historia, buscando maximizar el espectáculo y la visibilidad del deporte. Infantino sostiene que la tradición de espectáculo de los deportes estadounidenses puede ser la clave para transformar la manera en que se consume y se gestiona el fútbol a nivel profesional.

Sin embargo, este camino hacia la globalización no está exento de tensiones políticas y críticas institucionales. Mientras Infantino busca asegurar su permanencia en el cargo para el periodo 2027-2031, contando con el respaldo explícito de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se enfrenta a fuertes cuestionamientos.

Un ejemplo claro es la postura de la Federación Palestina, que ha denunciado la inacción de la FIFA para sancionar a Israel, calificando la situación en el artículo Justicia perdida como una muestra de negligencia institucional. A pesar de estas polémicas, la visión de la FIFA parece estar orientada hacia un crecimiento comercial y deportivo sin precedentes. La intención de atraer capital estadounidense busca no solo mejorar la infraestructura, sino también elevar el nivel competitivo de ligas emergentes.

La competencia real, según Infantino, es el único motor capaz de ayudar a que todas las confederaciones crezcan al mismo ritmo. La meta es clara: transformar el fútbol de un deporte dominado por la élite europea en un fenómeno verdaderamente global donde la oportunidad de ganar el trofeo más prestigioso del mundo no sea un privilegio de pocos, sino una posibilidad real para cualquier nación que invierta en su talento y estructura profesional





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