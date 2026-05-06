Infantino defiende los precios de las entradas para el Mundial 2026 basándose en el mercado estadounidense

El presidente de la FIFA justifica el incremento en el costo de los boletos para la próxima Copa del Mundo argumentando que se ajustan a la realidad económica del entretenimiento en Norteamérica.

El camino hacia la Copa del Mundo de 2026, que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, ha estado marcado no solo por la expectativa deportiva, sino también por una intensa controversia financiera relacionada con el acceso al evento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha salido al frente para defender la estrategia de precios adoptada por la organización, asegurando que los costos reflejan la realidad económica del mercado estadounidense, reconocido mundialmente como el sector de entretenimiento más desarrollado y costoso. Esta decisión ha generado un fuerte malestar entre diversos sectores, incluyendo a legisladores de los Estados Unidos y grupos de aficionados que consideran que los precios son prohibitivos para el ciudadano promedio, alejando el deporte de sus raíces populares.

Durante su intervención en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, Infantino abordó directamente la polémica sobre la reventa de boletos. Con una demanda masiva que alcanzó los 500 millones de solicitudes, el mercado secundario se ha disparado a niveles astronómicos. Se ha reportado que algunos tickets para la gran final, programada para el 19 de julio en Nueva Jersey, se están ofreciendo por sumas que superan los 2 millones de dólares.

Ante esto, el mandatario de la FIFA aclaró que tales cifras no representan el valor real impuesto por la organización, sino la especulación de terceros. De manera irónica, Infantino comentó que si alguien llegara a pagar tal cantidad, él mismo se encargaría de proporcionarle un perrito caliente y una Coca-Cola para garantizar que la experiencia fuera completa, subrayando así lo absurdo de los precios de reventa.

La comparación entre la edición de Qatar 2022 y la próxima cita en Norteamérica es reveladora. Mientras que en Doha los precios para la final oscilaban entre los 206 y los 1,607 dólares, para el 2026 los rangos se han elevado drásticamente, situándose entre los 2,030 y los 6,370 dólares.

Infantino argumenta que establecer precios artificialmente bajos sería contraproducente, ya que solo beneficiaría a los revendedores profesionales, quienes adquirirían las entradas para luego venderlas a precios mucho más altos, sin que ese beneficio regresara a la FIFA o a la organización del torneo. Para mitigar las críticas, la FIFA ha implementado una cantidad limitada de boletos económicos de 60 dólares, ubicados en las zonas más alejadas de los estadios, aunque muchos críticos consideran que esta medida es insuficiente dada la magnitud del evento.

Finalmente, el presidente de la FIFA comparó la accesibilidad del Mundial con los eventos deportivos universitarios de alto nivel en Estados Unidos, señalando que es prácticamente imposible asistir a dichos encuentros por menos de 300 dólares. Bajo esta lógica, sostiene que el Mundial, al ser el evento deportivo más importante del planeta, debe seguir una tendencia similar de precios de mercado.

Esta visión pone de relieve la creciente comercialización del fútbol global, donde el espectáculo se alinea con los estándares del capitalismo estadounidense. La tensión entre la democratización del deporte y la rentabilidad económica sigue siendo el núcleo del debate, mientras el mundo espera ver si la calidad del juego en 2026 justificará el alto costo de las entradas para millones de apasionados





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