Infantino ironiza sobre la ausencia de Italia en el Mundial: "Con 64 equipos quizás se clasificaría"

El presidente de la FIFA bromeó sobre ampliar el Mundial para que Italia clasifique, desatando indignación en el país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , generó una fuerte polémica en Italia al ironizar sobre la ausencia de la selección italiana en el Mundial de 2026.

Durante una entrevista con la televisión brasileña CazéTV, realizada antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Infantino fue consultado sobre la posibilidad de ampliar el número de selecciones participantes en futuras Copas del Mundo. En tono distendido, respondió: "Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican".

Estas declaraciones, captadas en video, se volvieron virales en cuestión de horas en Italia, donde los medios deportivos las difundieron ampliamente, generando una ola de críticas por considerarlas inapropiadas y una falta de respeto hacia una selección que ha sido cuatro veces campeona del mundo. La reacción en Italia no se hizo esperar. Exjugadores, periodistas y aficionados manifestaron su indignación en redes sociales y programas de radio.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) evitó pronunciarse oficialmente, pero fuentes cercanas señalaron que consideran los comentarios fuera de lugar, especialmente en un momento en que el país aún digiere la tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, tras no clasificar a Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. La crisis del fútbol italiano es profunda: la eliminación en las eliminatorias, la falta de recambio generacional y los problemas estructurales de las ligas locales han sido temas recurrentes en los debates deportivos.

Las palabras de Infantino, aunque hechas en broma, reabrieron la herida y aumentaron la sensación de desprecio por parte del máximo organismo del fútbol mundial. Infantino, sin embargo, intentó suavizar su declaración al agregar que la FIFA está centrada en el éxito del primer Mundial con 48 equipos y que cualquier ampliación futura sería evaluada con cuidado.

"El punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé", declaró. Estas aclaraciones no calmaron los ánimos en Italia, donde muchos consideran que el presidente de la FIFA debería mostrar más respeto por las selecciones que no lograron clasificar, en lugar de burlarse de su situación.

Además, algunos analistas señalaron que la ironía de Infantino refleja una desconexión con la realidad del fútbol italiano, que atraviesa su peor momento histórico en cuanto a resultados internacionales. Mientras tanto, el Mundial 2026 avanza sin Italia, y la polémica sigue siendo tema de conversación en los medios deportivos italianos, que debaten si la FIFA realmente considera a las selecciones históricas o solo prioriza la expansión del torneo por razones comerciales.

Esta situación ha puesto en evidencia las tensiones entre el organismo rector y las federaciones nacionales, especialmente aquellas que, como Italia, enfrentan desafíos para mantenerse competitivas en un fútbol globalizado





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