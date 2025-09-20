Infección por COVID-19 más larga jamás registrada: Caso de 750 días en un paciente con VIH

Un estudio en The Lancet Microbe revela el caso de un paciente con VIH que mantuvo una infección activa por SARS-CoV-2 durante casi dos años y medio, el periodo más prolongado documentado hasta ahora. El estudio resalta la importancia de monitorear a pacientes inmunodeprimidos.

Recientemente, un estudio médico de gran relevancia fue publicado en la revista The Lancet: Microbe, arrojando luz sobre un caso excepcional de persistencia del SARS-CoV-2 en el organismo humano. Médicos de la Universidad de Boston revelaron la historia de un paciente de 41 años con VIH que mantuvo una infección activa por coronavirus durante al menos 750 días, lo que equivale a casi dos años y medio.

Este hallazgo constituye el caso más prolongado de infección por SARS-CoV-2 registrado hasta la fecha a nivel mundial, planteando importantes interrogantes sobre la evolución viral y el impacto en individuos inmunodeprimidos.\La historia del paciente comenzó en mayo de 2020, en el punto álgido de la primera ola de la pandemia. Tras tener contacto cercano con una persona que dio positivo en las pruebas, el hombre comenzó a experimentar síntomas característicos como tos persistente, fuertes dolores de cabeza y fatiga generalizada. A pesar de estos síntomas iniciales, el diagnóstico formal de COVID-19 tardó varios meses en llegar. Fue en septiembre de ese mismo año, cuando su condición de salud se deterioró de manera significativa, que se vio obligado a ser hospitalizado de urgencia. La clave para entender la extraordinaria duración de la infección reside en el historial médico del paciente. Diagnosticado con sida en el año 2002, el hombre había dejado de seguir de manera consistente el tratamiento antirretroviral durante un largo periodo de tiempo. Esta falta de adherencia a la terapia médica dejó su sistema inmunológico gravemente comprometido y debilitado. La ausencia de una respuesta inmunológica efectiva contra el patógeno proporcionó al coronavirus un entorno ideal para persistir, replicarse y mutar sin restricciones. A lo largo de los meses de infección prolongada, el virus acumuló una gran cantidad de mutaciones, generando una diversidad de variantes virales únicas en su organismo. El artículo publicado en The Lancet Microbe destaca que, si bien estos cambios genéticos crearon una mezcla singular de cepas virales dentro del cuerpo del paciente, ninguna de ellas parece haber logrado propagarse más allá, posiblemente porque estaban perfectamente adaptadas a su entorno inmunológico individual.\El paciente continuó dando positivo en todas las pruebas PCR realizadas hasta el momento de su fallecimiento. Sin embargo, los médicos fueron enfáticos en aclarar que la causa de su muerte no estuvo relacionada directamente con la infección por COVID-19. Este caso excepcional subraya la importancia de la investigación y el seguimiento de pacientes inmunodeprimidos, ya que estos individuos pueden convertirse en reservorios prolongados del virus, lo que a su vez incrementa el potencial de generar nuevas variantes virales. Previamente, se han documentado casos similares, aunque ninguno de ellos con la magnitud de este último. En abril de 2024, se reportó un caso en los Países Bajos de un hombre de 72 años que portó el virus durante 613 días. En 2022, un paciente en Londres mantuvo la infección activa durante 505 días antes de fallecer. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de vigilar de cerca a los pacientes inmunodeprimidos que sufren de COVID-19 persistente, no solo para proteger su salud individual, sino también para evaluar el riesgo potencial de la evolución viral que puede ocurrir dentro del huésped. Aunque hasta la fecha ninguna de estas variantes personalizadas ha demostrado tener la capacidad de dispersión comunitaria, cada caso prolongado sirve como recordatorio de la biología impredecible del SARS-CoV-2 y su habilidad para aprovechar cualquier vulnerabilidad que presente el organismo humano





