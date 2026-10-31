Infinix relanza el NOTE 60 Pro 5G Call of Duty: Mobile Edition en México con caja Crimson Dragon Rift

Infinix relanza en México el NOTE 60 Pro 5G Call of Duty: Mobile Edition con una caja de regalo Crimson Dragon Rift, disponible del 28 al 31 de octubre por $6894 MXN.

Infinix anunció el regreso del NOTE 60 Pro 5G Call of Duty: Mobile Edition en México, ahora acompañado de una caja de regalo exclusiva inspirada en Crimson Dragon Rift, una skin de arma que surgió de una iniciativa en la que participó directamente la comunidad de jugadores. La promoción tendrá una ventana especial de venta entre el 28 y el 31 de octubre, periodo en el que el paquete podrá conseguirse por $6894 MXN a través de la TikTok Shop de Infinix México.

La edición limitada busca trasladar parte de la experiencia de Call of Duty: Mobile fuera de la pantalla mediante distintos artículos coleccionables. La caja estará disponible hasta agotar existencias.

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Crimson Dragon Rift nació de los jugadores

La skin Crimson Dragon Rift fue seleccionada después de una campaña internacional de diseño en la que los fans enviaron más de 2000 propuestas. Tras varias rondas de votación, el diseño ganador obtuvo 38.54% de los votos y posteriormente llegó al juego para que los usuarios pudieran desbloquearlo.

De acuerdo con Infinix, entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre, un total de 2,491,634 jugadores consiguió la skin a nivel mundial. Latinoamérica concentró la mayor cantidad de usuarios que la obtuvieron, con 747,242 jugadores, equivalentes al 30% del total.

México destacó especialmente dentro de estas cifras, pues 275,508 jugadores mexicanos desbloquearon Crimson Dragon Rift. Esto convirtió al país en el segundo mercado con más usuarios que consiguieron la skin a nivel mundial y en el primero de Latinoamérica.

Contenido coleccionable de la edición especial

Con el relanzamiento del smartphone, Infinix quiere llevar la colaboración con Call of Duty: Mobile al mundo físico. La caja especial incluye un código para obtener la skin Crimson Dragon Rift, además de un llavero conmemorativo y una placa militar coleccionable de Ghost.

El NOTE 60 Pro 5G también está orientado al gaming gracias al Snapdragon 7s Gen 4, plataforma móvil que busca ofrecer un rendimiento fluido tanto para videojuegos como para otras tareas. El teléfono cuenta además con una Display de Matriz Activa en la parte trasera, capaz de mostrar notificaciones y elementos personalizables.

Además, los jugadores pudieron participar en retos de gameplay organizados por Infinix y Call of Duty: Mobile utilizando los hashtags #NOTE60Pro y #InfinixCrimsonDragon.

Nueva versión del NOTE 60 Pro 5G

Además de la edición especial, Infinix anunció una nueva configuración del NOTE 60 Pro 5G en color negro, equipada con 256 GB de almacenamiento y 24 GB de RAM. Esta variante estará disponible exclusivamente mediante Mercado Libre, con precios a partir de $9999 MXN.

Por otro lado, quienes busquen específicamente el paquete de Call of Duty: Mobile podrán aprovechar la venta especial del 28 al 31 de octubre, cuando el NOTE 60 Pro 5G Call of Duty: Mobile Edition junto con la caja Crimson Dragon Rift tendrá un precio de $6894 MXN en la TikTok Shop de Infinix México.