Inflación de 0.78% en Colombia en abril, superior al esperado

La inflación de 0.78% en abril en Colombia, un dato superior al esperado por el mercado, fue impulsada por el alza de los precios de los alimentos, bienes y servicios del hogar, el transporte y los servicios públicos, según informó el Departamento Nacional de Estadística (DANE). El comportamiento en abril estuvo explicado por un incremento en los precios de los alimentos, de un 1.51%; en los bienes y servicios para el hogar con un 1.06%; en el transporte con un 0.81%; en los servicios públicos y en la salud con un 0.70%. En contraste, se registró una contracción del sector de información y comunicaciones en un 0.05%.

Colombia registró una inflación de 0.78% en abril, un dato superior al esperado por el mercado, impulsado por el alza de los precios de los alimentos , bienes y servicios del hogar, el transporte y los servicios públicos .

El comportamiento en abril estuvo explicado por un incremento en los precios de los alimentos, de un 1.51%; en los bienes y servicios para el hogar con un 1.06%; en el transporte con un 0.81%; en los servicios públicos y en la salud con un 0.70%. En contraste, se registró una contracción del sector de información y comunicaciones en un 0.05%. En el acumulado entre enero y abril, la inflación alcanzó un 3.87%.

El aumento de la inflación fue la principal razón por la que el Banco Central incrementó entre enero y marzo en un total de 200 puntos base su tasa de interés de referencia, aunque en su reunión de finales de abril la dejó estable en el actual nivel de 11.25%. En su informe trimestral de política monetaria publicado esta semana, el equipo técnico revisó a un 6.4% su pronóstico de inflación para este año, desde uno previo de 6.3%





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