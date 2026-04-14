Inflación en Argentina Alcanza su Nivel Más Alto en un Año, Impulsada por Factores Externos y Estacionales

La inflación mensual de Argentina en marzo fue del 3.4%, la más alta en un año, según datos oficiales. El gobierno atribuye el aumento a factores globales como la guerra en Medio Oriente y gastos estacionales. Aunque la inflación anual ha disminuido bajo el mandato de Milei, el reciente incremento plantea desafíos económicos.

Argentina experimentó un incremento inflacionario mensual del 3.4% en marzo, marcando su punto más elevado en el último año, según datos oficiales. El gobierno atribuye este resultado al encarecimiento global de los combustibles, exacerbado por el conflicto en Medio Oriente.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) señala que el aumento en marzo fue impulsado principalmente por el sector del transporte y los gastos estacionales, como la educación. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó 'un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países', haciendo referencia a incrementos notables: un 9% en los combustibles, un 24% en los pasajes aéreos de cabotaje y un 22% en el transporte interurbano.

El presidente Javier Milei, visiblemente contrariado, expresó su descontento ante este dato, aunque se mantuvo optimista al asegurar que la inflación, una vez superados los efectos de la guerra y las fluctuaciones estacionales, mostrará una tendencia a la baja. Milei instó a la paciencia, subrayando la importancia de no ceder ante el desánimo.

Durante su mandato, Argentina ha visto una disminución en la inflación anual, pasando del 117% en 2024 a un 31% en 2025. Sin embargo, este proceso de desinflación se detuvo en abril del año pasado, un cambio de tendencia que Milei atribuyó a 'un ataque feroz por parte de la política' y a la volatilidad cambiaria previa a las elecciones legislativas de octubre.

En los doce meses que culminaron en marzo, la inflación acumulada alcanzó el 32.6%, y en lo que va del año, el incremento de precios suma un 9.4%





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