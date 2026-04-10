Inflación en EE. UU. repunta con fuerza en marzo, impulsada por la energía y Oriente Medio

La inflación en Estados Unidos se acelera en marzo, impulsada por el alza de precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio. La Reserva Federal enfrenta el desafío de controlar la inflación y las posibles consecuencias para las tasas de interés.

La inflación en Estados Unidos experimentó un significativo repunte en marzo, alcanzando el 3.3% interanual. Este incremento estuvo principalmente impulsado por el aumento de los precios de la energía , exacerbado por el conflicto en Irán y el virtual bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, registró un crecimiento mensual del 0.9%, una cifra que triplica el 0.3% observado en febrero.

Este nivel de aumento mensual no se veía desde mediados de 2022, en el periodo posterior a la pandemia, cuando la inflación representó un desafío significativo para la administración de Joe Biden y se convirtió en un tema central durante la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia.\El informe publicado por la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo reveló que el alza de precios estuvo liderada por un incremento del 10.9% en el componente energético. La gasolina, en particular, experimentó un aumento del 21.2% durante el mes de marzo. A nivel interanual, el aumento de los precios de la energía se situó en un 12.5%. Estos datos ponen de manifiesto el impacto tangible del conflicto en Oriente Medio sobre el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, en un momento en que los precios ya mostraban indicios de tensión, incluso antes del estallido de la guerra. La inflación subyacente, que excluye los costos de alimentos y energía, avanzó un 0.2% en marzo, alcanzando el 2.6% interanual, lo que sugiere una contención relativa de las presiones inflacionarias en otros sectores de la economía. Este escenario, caracterizado por un resurgimiento de la inflación y un mercado laboral que muestra signos de enfriamiento, presenta un desafío considerable para la Reserva Federal (Fed).\El reciente repunte inflacionario agrava las preocupaciones de la Reserva Federal sobre su capacidad para alcanzar su objetivo de inflación del 2% y limita su margen de maniobra para reducir las tasas de interés a corto plazo, una medida que el presidente Donald Trump ha solicitado en repetidas ocasiones. El incremento en los precios de la energía, y específicamente el de la gasolina, refuerza la preocupación de que la inflación se esté alejando de la meta del 2%, especialmente en un contexto donde ya se observaban presiones inflacionarias previas al conflicto en Oriente Medio. A esta situación se suma la fortaleza inesperada del mercado laboral en marzo, con la creación de 178,000 empleos y una disminución de la tasa de desempleo al 4.3%. Estos indicadores sugieren un posible sobrecalentamiento de la economía, lo que no aconseja recortes de tasas que podrían estimular aún más la actividad económica y, por consiguiente, la inflación. Sin embargo, se debe considerar que el incremento en los precios de la energía, derivado del conflicto con Irán, podría no reflejarse completamente en los datos laborales de marzo, lo que abre la posibilidad a un deterioro en los próximos meses. Es previsible que el aumento del costo de la energía disminuya el consumo y, por ende, la contratación. Con información de AP





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