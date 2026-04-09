Inflación en México: Aumento del 4.59% en marzo, superando las expectativas aunque fuera del objetivo del Banco de México

La inflación anual en México cerró marzo en 4.59%, impulsada por servicios y productos agropecuarios, a pesar de las expectativas del mercado. El Banco de México recortó la tasa de interés, pero la inflación sigue fuera de su objetivo.

La inflación anual en México cerró el mes de marzo con un incremento del 4.59 por ciento, un repunte que, aunque ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, marca el segundo mes consecutivo fuera del objetivo establecido por el Banco de México. Este dato llega justo después de que el banco central retomara los recortes a la tasa de interés, una decisión que refleja la complejidad del escenario económico actual.

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelando una inflación mensual del 0.86 por ciento, impulsando los precios al nivel más alto en casi un año. Esta alza mensual fue impulsada por el aumento de precios en diversos sectores, particularmente en el sector servicios, que se mantuvo como el componente más persistente dentro de la inflación subyacente. La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energéticos, se situó en 4.45 por ciento anual, mostrando una ligera disminución en comparación con el 4.50 por ciento registrado en febrero. Sin embargo, dentro de este grupo, los servicios aumentaron un 4.51 por ciento y las mercancías un 4.38 por ciento, lo que evidencia una persistencia inflacionaria. \Por otro lado, la inflación no subyacente experimentó una aceleración, alcanzando un 5.05 por ciento, impulsada principalmente por el alza de precios en productos agropecuarios, especialmente frutas y verduras. Algunos productos clave mostraron incrementos significativos, como el jitomate, que registró un aumento del 42.01 por ciento. Otros productos que también contribuyeron a la presión inflacionaria fueron la papa, el pepino, el tomate verde y el limón. En contraste, algunos artículos ofrecieron un alivio parcial a los hogares, como los paquetes de internet, telefonía y TV de paga, que disminuyeron un 3.59 por ciento, el huevo, que retrocedió un 2.69 por ciento, y la carne de cerdo, que bajó un 1.28 por ciento. El Banco de México, ante este panorama, decidió aplicar un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, llevándola a 6.75 por ciento. La decisión, tomada el 26 de marzo, no fue unánime; tres integrantes de la Junta de Gobierno, incluida la gobernadora Victoria Rodríguez, votaron a favor del recorte, mientras que dos miembros optaron por mantener la tasa en 7 por ciento. Esta división refleja las diferentes perspectivas sobre la trayectoria de la inflación y las medidas adecuadas para controlarla. \El Banco de México ha dejado abierta la posibilidad de nuevos ajustes a la tasa de interés en el futuro, aunque sin especificar fechas. Además, elevó sus previsiones de inflación para los tres primeros trimestres de 2026, lo que sugiere una cautela en la expectativa de una rápida estabilización de los precios. El banco central mantiene el pronóstico de que la inflación convergerá a la meta del 3 por ciento hasta el segundo trimestre de 2027, aunque reconoce la influencia de factores externos, como la tensión geopolítica en Medio Oriente y su impacto en los precios de los energéticos. Estos factores, junto con las dinámicas internas de la economía mexicana, plantean desafíos significativos para el control de la inflación y la implementación de políticas monetarias efectivas. La situación actual exige una cuidadosa vigilancia y una adaptabilidad constante por parte del Banco de México para navegar en este entorno económico incierto y alcanzar sus objetivos de estabilidad de precios





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