Inflación en México: Cinco meses de aumento y dos meses de disminución

La inflación en México ha sido una preocupación constante en los últimos años. En los cinco primeros meses del año, la inflación ha sido cada vez mayor, con un promedio de 4.16% en enero a mayo. Sin embargo, en mayo, la inflación se ubicó por debajo de la máxima inflación aceptable (4%), según la meta establecida por el Banco de México. La meta puntual de inflación del Banco de México es 3%, pero en los otros tres meses, la inflación estuvo mayor que la máxima aceptable (4%), 4.35% en promedio. La duda es si la baja en dos meses (de 4.59% en marzo a 4.45% en abril y a 3.94% en mayo) se mantendrá, acercándonos a la meta puntual del 3%.

Esta fue la inflación en los cinco primeros meses: enero, 3.79% (0.10 puntos porcentuales mayor que en diciembre, el 2.71%); febrero, 4.02% (0.23 puntos porcentuales mayor que en enero, el 6.07%); marzo, 4.59% (0.57 puntos porcentuales mayor que en febrero, el 14.18%); abril, 4.45% (0.14 puntos porcentuales menor que en marzo, el 3.05%); mayo, 3.94% (0.51 puntos porcentuales menor que en abril, el 11.46%).

Empezamos, empeorando, con tres meses de inflación cada vez mayor: enero, 2.71% mayor que en diciembre; febrero, 6.07% mayor que en enero; marzo, 14.18% mayor que en febrero. Seguimos, mejorando, con dos meses de inflación cada vez menor: abril, 3.05% menor que en marzo; mayo, 11.46% menor que en abril. La meta puntual de inflación del Banco de México es 3%, más o menos un punto porcentual de margen de error.

La menor inflación aceptable es 2% y la mayor 4%. Sólo en dos meses (enero y mayo), se ubicó dentro de los márgenes de la meta, 3.87% en promedio (0.87 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual, el 29.00%), y en los otros tres, (febrero, marzo y abril), fue mayor que la máxima aceptable (4%), 4.35% (0.35 puntos porcentuales, el 8.50%).

La inflación promedio, de enero a mayo, fue 4.16%, 0.16 puntos porcentuales mayor que la máxima aceptable (4%), el 4%, y 1.16 puntos porcentuales mayor que la meta puntual (3%), el 38.67%. ¿Buenos o malos resultados? Una manera de responder es comparándolos con los de los primeros cinco meses del año pasado. La inflación promedio, entre enero y mayo de 2025, fue 3.90%.

Un año después, de enero a mayo de 2026, fue 4.16%, 0.26 puntos porcentuales mayor, el 6.67%. Otra manera de responder es comparándolos con los de los cinco meses anteriores. La inflación promedio, de agosto a diciembre de 2025, fue 3.68%. Entre enero y mayo de 2026 fue 4.16%, 0.48 puntos porcentuales mayor, el 13.04%.

En ambas comparaciones la inflación del 2026 resultó mayor. Lo bueno: en mayo, la inflación, 3.94%, se ubicó por debajo de la máxima inflación aceptable (4%), según la meta establecida por el Banco de México.

Lo malo: estuvo todavía lejos de la meta puntual (3%), que es con la que debe medirse la eficacia de la política monetaria, de entrada, porque el margen de error, de más o menos un punto porcentual, tanto al alza como a la baja, es enorme, ¡del 33.33%! La duda: la baja en dos meses (de 4.59% en marzo a 4.45% en abril y a 3.94% en mayo), ¿se mantendrá, acercándonos a la meta puntual del 3%?

Según el último Anuncio de Política Monetaria, del 7 de mayo pasado, será hasta el segundo trimestre de 2027, dentro de un año, cuando la inflación se ubique en 3%. ¿Será?

Según el promedio de las 43 respuestas recibidas por el Banco de México en su encuesta de mayo a los economistas del sector privado, en 2026 la inflación será 4.36% (5.10% según la expectativa más pesimista, 3.69% de acuerdo a la más optimista), y 3.84% en 2027 (4.40% de acuerdo a la expectativa más pesimista y 3.45% según la más optimista). Según la misma encuesta, y de acuerdo al mismo promedio, la inflación promedio anual entre 2027 y 2030 será 4.73% (4.11% según la expectativa más pesimista, 3.15% de acuerdo a la más optimista), y 3.66% entre 2031 y 2034 (4.15% según la expectativa más pesimista, 3.00% de acuerdo a la más optimista).

La meta puntual está lejos y no hay alguien, ¡menos el Banco de México! , que garantice que se alcanzará





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflación Banco De México Meta Puntual Margen De Error Anuncio De Política Monetaria Encuesta De Mayo Expectativas De Inflación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amazon México anuncia campaña para celebrar la fiebre de la justa deportiva en MéxicoLa compañía presentó una serie de gadgets y funciones personalizadas para la afición mexicana, una de las más apasionadas.

Read more »

Ponen Playera de México al Niño Dios en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de MéxicoEl Niño Dios fue vestido con el uniforme de la Selección Mexicana. Esta tradición de los mexicanos nació en el Mundial de 1970

Read more »

“Ninguna” Preocupación: Sheinbaum por Posibles Protestas en Inauguración del Mundial 2026La presidenta de México garantiza seguridad y destaca el aumento del turismo en México

Read more »

Ataque armado contra Guardia Civil en Michoacán deja cinco muertos y cinco heridosUn ataque armado contra elementos de la Guardia Civil en la localidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, en Michoacán, dejó cinco uniformados muertos y otros cinco gravemente heridos. Los uniformados fueron emboscados por civiles armados mientras realizaban labores operativas en la zona.

Read more »