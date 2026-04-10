Inflación impacta el precio del cemento en 2026; explosión en Veracruz deja pérdidas

El sector de la construcción enfrenta retos por la inflación. Aumentos en el precio del cemento y una explosión en Veracruz son los temas más relevantes.

La inflación continúa impactando diversos sectores económicos, y uno de los más afectados es el de la construcción , específicamente el precio del cemento. Christian Sesma, representante comercial de una importante productora, ha confirmado que el aumento en el costo del material ha sido notable en este 2026. El incremento, atribuido principalmente al comportamiento inflacionario global, se sitúa entre 200 y 300 pesos por tonelada, lo que representa un alza aproximada del 10 por ciento.

Sesma explicó que este ajuste, aunque significativo, no se ha trasladado completamente al mercado, gracias a estrategias implementadas para mitigar su impacto en los consumidores y proyectos de construcción. Estas estrategias incluyen promociones, descuentos y condiciones comerciales que, con el tiempo, contribuyen a una reducción gradual del precio, equilibrando el impacto inflacionario a lo largo del año.\El contexto inflacionario en México, que suele oscilar entre el 4 y el 6 por ciento anual, es el principal impulsor de estos ajustes. Las productoras de cemento basan sus incrementos en este parámetro, aplicándolos generalmente al inicio de cada año. No obstante, Sesma resaltó que, debido a las dinámicas del mercado, el porcentaje inicial de ajuste suele ser superior al de la inflación. Esto se debe a que, a medida que avanzan los meses, las empresas implementan diversas acciones para reducir el precio final, logrando que el incremento real al cierre del año se asemeje al crecimiento inflacionario, es decir, alrededor del 5 al 6 por ciento. Esta práctica demuestra la adaptabilidad del sector y su compromiso por mantener la estabilidad en los costos, a pesar de las presiones inflacionarias.\En otras noticias, un incidente lamentable ha ocurrido en Veracruz, donde una explosión en un fraccionamiento ha dejado graves consecuencias. Según informes, ocho departamentos han sufrido daños irreparables, considerándose pérdida total. El suceso, ocurrido en el fraccionamiento Rincón de Palma Real, en Veracruz Puerto, ha dejado además un saldo de siete personas heridas. Este evento resalta la importancia de la seguridad y la prevención en entornos residenciales. Paralelamente, se ha reportado que un derrame en el Golfo de México podría estar afectando las costas de Texas, aunque hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han expresado quejas al respecto. Esta situación subraya la necesidad de monitorear y controlar los posibles impactos ambientales en la región





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