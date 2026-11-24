El Inegi revela que la inflación en México cerró en 3.96% en la primera quincena de noviembre 2026. El aumento se debe principalmente al encarecimiento de productos agropecuarios y tarifas eléctricas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como Inegi, comunicó que la inflación general en México alcanzó una tasa acumulada de 3.96% durante la primera quincena de noviembre de 2026. Este indicador se vio impulsado significativamente por el encarecimiento de diversos productos agropecuarios en los mercados locales y por un incremento notable en las tarifas de servicios básicos como la electricidad.

La variación quincenal de la inflación registró un aumento del 0.54% respecto al periodo anterior, posicionando el índice general en 148.110 puntos. Esta cifra representa un repunte en comparación con la misma quincena de 2025, cuando el indicador se situó en 3.61% con una variación quincenal menor de 0.47%. El dato confirma la presión inflacionaria que enfrentan los consumidores en los primeros días de noviembre.

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Alimentos básicos lideran el encarecimiento

El componente no subyacente de la inflación fue el principal motor de este alza, afectando principalmente a las frutas y verduras, cuyas precios subieron 5.50% en solo quince días. El tomate verde fue el producto más impactado, experimentando un incremento espectacular del 39.31% en su costo para el consumidor final. Este aumento afecta directamente la canasta básica de millones de familias mexicanas que dependen de estos ingredientes esenciales.

El jitomate también contribuyó a la tensión en los precios, registrando un alza del 28.95%, mientras que el chile poblano aumentó 26.97%. El huevo, otro producto de consumo frecuente, siguió la tendencia alcista generalizada. Estos alimentos representan una presión financiera adicional para los hogares mexicanos, especialmente porque son insumos de uso diario en la preparación de comidas tradicionales.

Tarifas eléctricas por fin de subsidios

El Inegi detalló que el componente de energéticos y tarifas autorizadas también ejerció presión sobre el indicador inflacionario. La electricidad registró un incremento quincenal drástico del 20.74%, convirtiéndose en uno de los servicios con mayor variación positiva. Este salto en el costo del servicio eléctrico está directamente vinculado a la finalización oficial del subsidio de temporada cálida en diversas regiones del país.

El organismo estadístico identificó específicamente a once ciudades donde se aplicó este ajuste tarifario. Las localidades afectadas son Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz, Huatabampo, Jiménez y Esperanza. En estas zonas, la eliminación del subsidio transformó la factura mensual de los usuarios, elevando el costo promedio del servicio y contribuyendo al alza general del IPC.

Productos con precios en descenso

A pesar del panorama general de aumento, algunos bienes experimentaron reducciones significativas que ayudaron a mitigar parcialmente el impacto inflacionario. La cebolla encabezó la lista de productos con caída de precios, disminuyendo su costo un 16.88% durante la primera quincena. Este descenso representa un alivio temporal, aunque insuficiente para contrarrestar el peso de los otros ítems que sí aumentaron.

La calabacita también registró una reducción notable, bajando 11.81% en su valor. Por su parte, el sector transporte aéreo mostró una variación negativa del 7.81%, ofreciendo tarifas más accesibles para los viajeros en ese periodo. Estas disminuciones, junto con la estabilización de otros productos, compensaron en parte las presiones generadas por el encarecimiento de alimentos y servicios básicos durante los primeros quince días del mes.