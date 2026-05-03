Influencer Pro-MAGA Arrestado en Florida en Operación Contra la Prostitución

Un conocido influencer conservador, Craig Long, fue detenido en Florida tras ser sorprendido en un encuentro con una agente encubierta durante una operación policial contra la prostitución y la trata de personas. El arresto ha generado controversia debido a la contradicción entre su discurso público y sus acciones.

Lo que comenzó como una operación policial rutinaria contra delitos sexuales en el estado de Florida ha desembocado en la detención de una figura prominente en el ámbito digital conservador.

Craig Long, un influencer conocido por su ferviente apoyo al movimiento Make America Great Again (MAGA) y sus constantes publicaciones en defensa de valores tradicionales y el orden público, fue arrestado en la ciudad de Bartow tras un encuentro concertado con una agente encubierta. Este caso ha generado una considerable controversia debido a la flagrante contradicción entre el discurso público del influencer y los cargos que ahora enfrenta, poniendo en tela de juicio su credibilidad y la autenticidad de su imagen en redes sociales.

La operación, denominada “Polk Around and Find Out” y liderada por la oficina del sheriff del condado de Polk, se extendió durante siete días y se centró en desmantelar posibles redes de prostitución y combatir la trata de personas. La estrategia implementada fue sumamente sofisticada, combinando una exhaustiva vigilancia digital con la infiltración de agentes encubiertos en diversas plataformas en línea.

Estos agentes crearon perfiles falsos para atraer a usuarios que pudieran estar involucrados en actividades ilícitas, estableciendo interacciones controladas con el objetivo de recopilar pruebas antes de proceder a las detenciones. En el caso de Craig Long, una detective encubierta, haciéndose pasar por una trabajadora sexual, inició una conversación con el influencer a través de mensajes directos.

El intercambio progresó rápidamente hasta la fijación de una cita en Bartow, donde Long habría acordado pagar 100 dólares a cambio de servicios sexuales, según el informe policial. Cada paso de la comunicación fue meticulosamente monitoreado por el equipo de investigación, que ya había identificado patrones sospechosos en el comportamiento del influencer. El arresto se produjo sin incidentes.

Long llegó al lugar acordado y entregó el dinero a la agente encubierta, momento en el que los equipos de apoyo intervinieron para proceder a su detención. El influencer no opuso resistencia y fue trasladado a las instalaciones del condado para ser procesado. La operación “Polk Around and Find Out” resultó en un total de 266 arrestos, abarcando una amplia gama de delitos relacionados con la prostitución, la explotación y la trata de personas.

Este operativo demuestra el compromiso de las autoridades de Florida en la lucha contra estos crímenes y su disposición a utilizar tácticas innovadoras para llevar a los responsables ante la justicia. Craig Long, de 41 años y residente en Tampa, Florida, es el propietario del gimnasio Craig Long Fitness. En sus redes sociales, se ha posicionado como un ferviente defensor del conservadurismo, el movimiento MAGA, las fuerzas del orden y el derecho a portar armas.

Su contenido incluye videos de opinión, análisis de noticias y relatos personales sobre su pasado, incluyendo su experiencia en prisión. Con más de 700,000 seguidores en total, Long ha logrado construir una considerable audiencia en plataformas como TikTok (más de 568,000 seguidores), Instagram (aproximadamente 126,000 seguidores) y YouTube (alrededor de 80,000 suscriptores).

Su influencia en los círculos conservadores en línea es innegable, y su arresto ha generado un intenso debate sobre la hipocresía y la responsabilidad de las figuras públicas en las redes sociales





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