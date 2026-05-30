Infonavit: Cómo usar el Pago de Pasivos para liquidar tu hipoteca y trasladar la deuda

Infonavit ofrece a sus acreditados la posibilidad de liquidar una hipoteca bancaria mediante el esquema de Pago de Pasivos, que utiliza el ahorro en la Subcuenta de Vivienda y un crédito adicional. Conoce requisitos, tasas, montos y pasos para acceder a este beneficio.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) ofrece a los trabajadores que cuentan con una hipoteca vigente en una entidad financiera la posibilidad de liquidar dicho crédito y trasladar la deuda al instituto mediante el esquema de Pago de Pasivos.

Esta alternativa permite usar el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, y en caso de ser necesario, complementarlo con un crédito adicional otorgado por el Infonavit. El mecanismo opera bajo dos modalidades principales, definidas por la relación entre el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda y el monto pendiente de la hipoteca.

Si el ahorro es menor a la deuda, el Infonavit concede un crédito que cubre la diferencia y la vivienda queda en garantía hipotecaria del nuevo financiamiento. Si el saldo de la subcuenta supera la deuda, se utiliza la modalidad de garantía con el propio ahorro, donde la garantía corresponde al remanente después de liquidar el pasivo. Ambas opciones ofrecen condiciones específicas en monto, plazos, tasas de interés y requisitos que es necesario conocer antes de tomar una decisión.

Entre las características del crédito Infonavit para pagar una hipoteca destaca que el financiamiento se otorga exclusivamente en pesos y es cubierto al cien por ciento por el instituto. La solicitud es independiente del nivel salarial del trabajador y la tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito, con un rango que va del 3.50 al 10.45 por ciento, en función del ingreso del solicitante.

Cabe señalar que quienes ya hayan liquidado previamente un crédito del Infonavit pueden acceder a nuevos financiamientos para comprar vivienda, terreno, construir, remodelar o incluso pagar otro crédito hipotecario, siempre que no existan incumplimientos o apoyos por quebrantos en créditos anteriores. En cuanto a montos y plazos, la modalidad con Garantía Hipotecaria permite préstamos de hasta 2 millones 935 mil 2 pesos con 35 centavos, con plazos que van desde un año hasta 30 años, pero la suma de la edad del acreditado más el plazo no debe exceder los 70 años en hombres ni 75 en mujeres.

Por otro lado, la opción con garantía del saldo de la Subcuenta de Vivienda establece un monto único equivalente a tres Unidades de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 10 mil 698 pesos con 67 centavos en la actualidad. Los requisitos para solicitar el programa varían ligeramente entre las dos modalidades.

Para la Garantía Hipotecaria se necesita relación laboral vigente, registro en una Afore con datos biométricos actualizados, autorización de consulta al Buró de Crédito y no contar con un crédito activo en Infonavit. En la modalidad de garantía con saldo de Subcuenta de Vivienda también se exige relación laboral vigente, ausencia de crédito activo con el instituto y la realización de la precalificación correspondiente.

Adicionalmente, el trabajador debe obtener una Carta Saldo condicionada al pago emitida por la entidad financiera donde tiene la hipoteca, contratar un avalúo con una unidad registrada en Infonavit y completar el curso en línea Saber más para decidir mejor. En materia de gastos, algunas personas con ingresos mensuales de hasta 9 mil 985 pesos con 43 centavos pueden verse exentas de los gastos de titulación.

La modalidad con garantía de Subcuenta de Vivienda no genera gastos notariales ni incluye seguro de daños, al no considerarse un crédito hipotecario tradicional. Antes de proceder a liquidar la hipoteca, es fundamental considerar que la entidad financiera debe aceptar firmar la liberación de la hipoteca antes de que el trabajador formalice la escritura con Infonavit, y la vivienda debe estar al corriente en impuestos y derechos.

Una vez firmada la escritura, Infonavit realiza el pago a la entidad financiera mediante transferencia electrónica, proceso que no supera cinco días hábiles. Los interesados pueden consultar su precalificación, monto máximo disponible y requisitos específicos accediendo a Mi Cuenta Infonavit, plataforma que facilita la gestión de estos trámites





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