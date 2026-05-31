Infonavit expande opciones de crédito y programas de apoyo para la vivienda de sus derechohabientes

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mantiene su esquema de financiamiento flexible, con tasas fijas y plazos de hasta 30 años. Los créditos pueden solicitarse de manera conjunta, sin requerir un nivel mínimo de ingresos. Además, se ofrecen programas complementarios como Equipa tu Casa y Hogar a tu Medida.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) continúa ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios bajo un esquema de financiamiento flexible que se adapta a las necesidades y capacidades de cada solicitante.

El programa permite la obtención de créditos que pueden alcanzar hasta valores que variarán de acuerdo con distintos factores, tales como la capacidad de pago, el historial crediticio y los ingresos del trabajador. Para determinar el monto exacto que cada derechohabiente puede solicitar, el propio Infonavit cuenta con una herramienta de precalificación disponible en su portal oficial.

Esta herramienta calcula de manera automatizada el límite del crédito al que cada persona puede acceder, garantizando que la cifra refleje una proyección realista de los recursos que el empleado tendrá para cumplir con sus obligaciones. El plazo para pagar el crédito es diverso y puede oscilar entre uno y treinta años.

No obstante, existe una regla de edad que determina hasta cuándo puede solicitarse el financiamiento. En el caso de los hombres, la suma de su edad en el momento de la solicitud más el plazo elegido no debe superar los setenta años; en el caso de las mujeres, el límite se eleva a setenta y cinco años. Estas restricciones garantizan que los créditos se otorguen dentro de periodos de amortización que los solicitantes puedan cumplir sin sobrecargar su capacidad financiera.

Entre los ventajas más destacables del programa se encuentra la aplicación de una tarifa de interés fija durante la totalidad de la vigencia del crédito. Esta característica elimina la incertidumbre que conlleva la variación de las tasas de interés en el mercado, permitiendo a los trabajadores planificar sus pagos anuales con mayor constancia.

Además, el Infonavit enfatiza que la posibilidad de acceder a la financiación no está condicionada a un nivel de ingresos mínimo, sino que todas las personas con relación laboral vigente pueden solicitarla. Esto abre la puerta a trabajadores de distintas modalidades contractuales, incluidas las personas con ingresos por cuota o los que operan bajo convenios particulares.

El esquema también contempla la solicitud de créditos de forma conjunta con cónyuges o familiares cercanos, una opción que permite incrementar significativamente el monto total disponible. Cuando el cónyuge también mantiene un contrato con el fondo, ambos pueden sumar sus ingresos y respectivos aportes, lo que abre la posibilidad de desembolsar cantidades más grandes destinadas a la compra o construcción de una vivienda.

Además, el Infonavit contempla otros programas complementarios que potencializan el valor de la inversión de la vivienda. El programa Equipa tu Casa otorga un aporte adicional para la remodelación, reparación o equipamiento de la propiedad, mientras que Hogar a tu Medida está diseñado específicamente para personas con discapacidad, ofreciendo recursos que facilitan la adaptación de la vivienda a sus necesidades particulares.

Ambos programas están supervisados por el mismo organismo, asegurando que los proyectos asignados cumplan con las normativas vigentes y ofrezcan condiciones adecuadas. El instituto también recuerda a los solicitantes la importancia de revisar su historial crediticio antes de formalizar cualquier petición, pues el análisis del buró de crédito es requisito indispensable en el proceso de autorización.

Los deudores son animados a autorizar la consulta y mantener una buena solvencia, ya que esto influye directamente en el monto que pueden recibir y en los términos de la operación. En síntesis, la iniciativa del Infonavit se caracteriza por una oferta de créditos hipotecarios accesibles, con plazos flexibles y tasas fijas, y por la inclusión de programas adicionales que garantizan que la vivienda se adapte a las necesidades del beneficiario.

Versión del servicio disponible en línea, el instituto se mantiene a la altura de las demandas del sector y sigue proporcionando oportunidades de vivienda a los trabajadores que deseen asegurar su hogar con un respaldo sólido y transparente.





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infonavit Crédito Hipotecario Tasa Fija Programas Complementarios Equipa Tu Casa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investigan al titular de Unidad antisecuestro de Hidalgo por fiesta en oficinas del gobiernoEn un video se muestra al funcionario y a un grupo de colaboradores beber directamente de las botellas, mientras cuentan los segundos durante los que ingieren el licor, y dicen, a coro: 'fondo, fondo, fondo...', al ritmo de la canción que se escucha de fondo.

Read more »

Infonavit: Cómo usar el Pago de Pasivos para liquidar tu hipoteca y trasladar la deudaInfonavit ofrece a sus acreditados la posibilidad de liquidar una hipoteca bancaria mediante el esquema de Pago de Pasivos, que utiliza el ahorro en la Subcuenta de Vivienda y un crédito adicional. Conoce requisitos, tasas, montos y pasos para acceder a este beneficio.

Read more »

Elecciones presidenciales en Colombia con la violencia de grupos armados como telón de fondoColombia celebra elecciones presidenciales con tres candidatos principales en un contexto de recrudecimiento de la violencia por parte de grupos armados irregulares. La peor ola de ataques en años marca la campaña electoral, dividiendo al país entre quienes abogan por negociaciones de paz y quienes proponen una guerra frontal. Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han denunciado amenazas de muerte, y el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025 refleja la persistencia de la violencia política. La 'paz total' del presidente Gustavo Petro ha sido cuestionada por el crecimiento de grupos armados.

Read more »

Infonavit puede quitarte tu casa en México si fallas en alguno de estos puntosCuando adquieres una casa a través de un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, uno de los más grandes temores es...

Read more »