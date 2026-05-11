Información en JSON

La noticia en español incluye una amenaza a un candidato del PRI a la alcaldía de Chicontepec, Veracruz, y otro caso en que un exalcalde de Tlaquilpa reapareció con vida en la Sierra de Zongolica tras permanecer desaparecido. También se incluyen alertas por precipitaciones con descargas eléctricas y granizo en Veracruz, así como una respuesta del titular de la SEP a críticas por adelantar el cierre del ciclo escolar por el Mundial y el anuncio de acusaciones contra Rafael Cervantes de la Teja.

Balean a excandidato del PRI a alcaldía de Chicontepec, Veracruz; sólo resultó herido del hombro. Foto: Facebook: Noé Torres Martínez XALAPA, Ver. (apro). – El excandidato del PRI a la alcaldía de Chicontepec -en el norte de Veracruz-, Noé Torres Martínez, resultó lesionado tras ser atacado a balazos la mañana de este lunes en la zona centro del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos, frente a una tienda Elektra y cerca de una base de taxis, donde hombres armados interceptaron al político y realizaron varias detonaciones. A un mes del inicio del Mundial, México suma 40 muertes por sarampión y 17 mil 205 casos confirmados.

Tras el ataque, Torres Martínez sufrió una lesión en el hombro, por lo que fue trasladado al hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica, pero se encuentra fuera de peligro. La agresión provocó una movilización de corporaciones policiacas en la zona, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. Noé Torres Martínez fue víctima de otro atentado durante el pasado proceso electoral en 2025, cuando contendía por la presidencia municipal de Chicontepec.

En otro hecho ocurrido en la región serrana al centro de Veracruz, el exalcalde de Tlaquilpa, Nabor Sánchez Salas, reapareció con vida durante la madrugada de este lunes, luego de permanecer desaparecido por casi 48 horas. De acuerdo a su familia, el exmunícipe perdió comunicación alrededor de las 19:30 horas del sábado, cuando circulaba sobre la carretera federal Orizaba-Zongolica.

La desaparición generó preocupación entre familiares y habitantes de la Sierra de Zongolica, debido al hermetismo con el que se manejó el caso durante el fin de semana. Fue hasta las primeras horas de este lunes cuando se confirmó que Sánchez Salas regresó por sus propios medios a su domicilio, donde permanece bajo resguardo de sus familiares. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido información oficial sobre lo ocurrido ni sobre las circunstancias en las que fue localizado.

El titular de la SEP respondió a las críticas de distintos sectores del ramo educativo y laboral por el anuncio de adelantar el cierre del ciclo escolar por el calor y el Mundial 2026 Alerta por precipitaciones intensas con descargas eléctricas y granizo, así como riesgo de inundaciones. Consulte el pronóstico por entidad del 11 al 14 de mayo.

Las acusaciones contra Rafael Cervantes de la Teja están radicadas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

‘Exige favores sexuales a cambio de ascensos; si lo rechazas, te corre’





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