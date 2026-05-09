Información sobre los sismos registrados en México

El SSN monitorea constantemente la actividad sísmica en el país y ha informado que hasta las 20:00 horas del jueves 8 de mayo, se han registrado 482 réplicas del terremoto de magnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca. También proporciona medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad y registra constantemente movimientos telúricos, en especial en las regiones sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca) y centro (que incluye la capital mexicana).

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea continuamente los terremotos en todo el territorio nacional, desde los más fuertes hasta los más pequeños, que son frecuentes en la Ciudad de México. Aunque los sismos son parte habitual de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas, solo algunos requieren atención especial por sus consecuencias en el territorio del estado donde se originó o en las entidades adyacentes. Estos son todos los sismos registrados hoy 9 de mayo.

El sábado 9 de mayo, la actividad sísmica inició con varios terremotos de magnitud igual o mayor a 4.0, entre ellos





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