Informe de inteligencia de EE. UU. alerta sobre aumento crítico del espionaje israelí contra negociadores estadounidenses

Un nuevo informe de inteligencia eleva el nivel de amenaza de contra-inteligencia de Israel a crítico, revelando esfuerzos desproporcionados para espiar a altos funcionarios de EE. UU. involucrados en las conversaciones con Irán, en medio de una cooperación militar sin precedentes entre ambos países.

Informes recientes de inteligencia de Estados Unidos han revelado una preocupante intensificación en las actividades de espionaje por parte de Israel contra negociadores estadounidenses clave involucrados en las conversaciones de paz con Irán.

Según funcionarios estadounidenses, estas acciones han elevado el nivel de amenaza de contra-inteligencia de Israel a su máximo nivel, crítico, superando incluso a algunos adversarios tradicionales. Entre los espiados se encuentran Steve Witkoff, principal negociador del expresidente Donald Trump; Elbridge Colby, alto funcionario del Pentágono, y Michael DiMino IV, uno de sus principales asistentes.

La intensidad de estos esfuerzos israelíes para obtener información sobre las posiciones y estrategias de Estados Unidos en las negociaciones con Irán ha sido calificada como desproporcionada y han cruzado una línea roja para algunos sectores del gobierno estadounidense. El informe, elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa junto con otras oficinas de inteligencia militar, se basa en hechos que se remontan a varios años, pero destaca un agravamiento reciente.

Describe múltiples intentos de espionaje dirigidos contra personal militar y funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la instalación subrepticia de software de vigilancia en teléfonos de personal de defensa estadounidense destacado en Israel. Este panorama surge en un contexto de máxima cooperación militar entre Estados Unidos e Israel, especialmente en el marco del Comando Central estadounidense, donde comparten cantidades masivas de información táctica y operativa.

La nueva advertencia de contra-inteligencia podría poner en peligro esta integración, forzando al Pentágono a considerar restricciones en el flujo de información compartida con oficiales israelíes. Las tensiones se ven amplificadas por la divergencia de objetivos estratégicos: mientras la administración Trump buscaba un acuerdo con Irán, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abogaba por una estrategia más agresiva para debilitar al régimen teocrático iraní y a sus aliados, como Hezbolá en Líbano.

La Casa Blanca ha negado categóricamente la veracidad de estos informes, calificándolos de falsos a través de un funcionario anónimo. De manera similar, la embajada israelí en Washington rechazó las acusaciones, asegurando que Israel no espía a funcionarios o entidades estadounidenses. El Pentágono, por su parte, declinó hacer declaraciones. Aun así, diversos funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron la gravedad de la situación.

Aunque el espionaje mutuo entre ambos aliados es un fenómeno conocido y tolerado históricamente, el nivel de agresividad israelí durante el segundo mandato de Trump fue descrito como desquiciado. De todos los aliados de Estados Unidos, solo Corea del Sur presenta en ciertos escenarios un nivel de amenaza de contra-inteligencia comparable al de Israel.

El personal estadounidense, especialmente el desplegado en Israel o trabajando estrechamente con contrapartes israelíes, era ya plenamente consciente de los riesgos antes de la publicación formal de este informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa





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