Informe de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en México Genera Controversia y Propuestas de Solución

El informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, publicado el 2 de abril de 2026, desató controversia y un comunicado oficial del gobierno. El documento revela una alarmante tasa de impunidad y un elevado número de desaparecidos. El artículo analiza la situación, el rechazo del gobierno y propone soluciones legales para abordar la crisis.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU publicó el 2 de abril de 2026 un informe sobre México que fue ampliamente difundido, generando controversia y provocando un comunicado oficial del Gobierno de México en el que se rechazaban sus conclusiones. El informe de la ONU , meticulosamente elaborado, expone indicios fundamentados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo, de forma sistemática y generalizada, actos que configuran desapariciones forzadas . Este análisis detallado subraya la gravedad de la situación, poniendo de manifiesto la escala del problema y la necesidad de una acción urgente. El informe es contundente al revelar una alarmante tasa de impunidad, estimando que ronda el 98% en los casos de desaparición forzada. Además, el informe proporciona cifras impactantes, mencionando la existencia de más de 132 mil personas desaparecidas y el descubrimiento de más de 4 mil 500 fosas clandestinas a lo largo del territorio mexicano. Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el país y la urgente necesidad de abordar la crisis de manera efectiva.

El Gobierno de México emitió un comunicado oficial en respuesta al informe de la ONU, rechazando sus conclusiones y calificándolas de “parciales”. El gobierno argumenta que el informe no toma en consideración los avances institucionales logrados desde el año 2019, incluyendo reformas legales realizadas en 2025. El gobierno mexicano, en su comunicado, sostiene que no existe una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas, atribuyendo la mayoría de las desapariciones actuales a la actividad del crimen organizado. Si bien el gobierno reconoce la gravedad del problema, rechaza la idea de que exista una política sistemática y generalizada de desapariciones. Independientemente del contexto en que se produce el informe de la ONU y de si se reconocen o no las acciones implementadas por el Estado, la realidad es innegable: las desapariciones forzadas existen y continúan ocurriendo en todo el país. Es una situación que requiere una atención prioritaria y medidas urgentes.

Ante esta realidad, el Estado mexicano tiene la obligación de tomar medidas efectivas, además de las ya implementadas, para ofrecer una respuesta institucional que garantice la protección de las víctimas y la búsqueda de justicia. Es crucial establecer mecanismos eficaces para la protección de las familias y los colectivos de búsqueda, quienes a menudo enfrentan riesgos significativos en su labor. También es fundamental fortalecer el marco institucional en materia de justicia, asegurando que se investiguen adecuadamente los casos de desaparición forzada y se sancione a los responsables. En este sentido, propongo la implementación de las facultades establecidas en el antepenúltimo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo estipula que el Órgano de Administración Judicial, a solicitud del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales la competencia sobre asuntos relacionados con violaciones graves de derechos humanos. El Poder Judicial de la Federación cuenta con un sistema robusto de seguimiento de expedientes judiciales. Este sistema puede ser utilizado para identificar los asuntos vinculados a desapariciones forzadas, ya sea con participación del crimen organizado o de agentes del Estado. Una vez identificados estos casos, el Órgano de Administración Judicial podría concentrarlos en órganos jurisdiccionales específicos, agilizando su atención y seguimiento, y garantizando un control adecuado a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta es una alternativa judicial que podría contribuir a abordar la crisis de desapariciones forzadas en México de manera más eficiente y efectiva. POR MAESTRO ENRIQUE SUMUANO COLABORADOR EE





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