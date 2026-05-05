Informe del BOP revela que 'El Chapo' Guzmán mantiene influencia en el Cartel de Sinaloa desde la prisión

Un reporte del Buró Federal de Prisiones (BOP) indica que Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, sigue ejerciendo influencia en su organización criminal desde la prisión ADX Florence, a pesar de estar en confinamiento solitario y bajo estrictas medidas de seguridad.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán , el exlíder del Cartel de Sinaloa, ha mantenido una influencia significativa dentro de su organización criminal a pesar de estar recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, desde 2019.

Según un informe del Buró Federal de Prisiones (BOP) fechado el 3 de febrero de 2025 y obtenido por Univision Noticias, Guzmán ha logrado burlar el estricto régimen de confinamiento solitario y las normas SAM (Special Administrative Measures) diseñadas para terroristas, enviando mensajes con amenazas y órdenes a sus colaboradores. El documento revela que el capo sinaloense, de 68 años, ha utilizado a un miembro de su equipo legal en Estados Unidos para transmitir instrucciones al cartel, incluyendo pagos a miembros, lavado de dinero y tráfico de migrantes indocumentados.

Aunque la identidad del abogado no ha sido revelada, el BOP afirma que Guzmán y sus familiares conspiraron para evadir el monitoreo de comunicaciones y facilitar actividades delictivas en su nombre y en el del Cartel de Sinaloa. Entre los destinatarios de estos mensajes se encuentran sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín y Rosa Alitzel Guzmán; sus hermanas Bernarda y Armida Guzmán Loera; y sus exesposas Alejandrina Salazar Hernández y Griselda López Pérez.

Esta revelación contradice las declaraciones de autoridades estadounidenses que en agosto pasado afirmaron que el Cartel de Sinaloa estaba 'decapitado' tras la condena de Guzmán y la declaración de culpabilidad de su exsocio, Ismael 'El Mayo' Zambada. La fiscal general Pam Bondi había declarado que 'su reino de terror se terminó', pero el informe del BOP sugiere que la influencia de Guzmán persiste.

En la prisión ADX Florence, Guzmán está bajo la vigilancia constante del FBI, la DEA y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Cada llamada, carta y visita es monitoreada, y el capo es tratado como 'un preso como ningún otro', con estrictas limitaciones en sus actividades.

A pesar de esto, Guzmán ha denunciado en cartas dirigidas al Distrito de Colorado que sufre maltrato, incluyendo la cancelación de visitas de sus abogados, la reducción de sus salidas al patio y la prohibición de llamadas telefónicas. En sus misivas, el exlíder del cartel afirma que no recibe actividad física, clases de inglés y que es molestado todas las noches para verificar su presencia, lo que le ha causado problemas de salud como presión alta, depresión y pérdida de memoria.

El abogado Jeffrey Lichtman, quien dirige la defensa legal de Guzmán, no ha respondido a las solicitudes de declaración sobre este tema





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