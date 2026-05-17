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Infrastructuras y espacios públicos de la CDMX teñidos de color morado por la Copa Mundial 2026

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Infrastructuras y espacios públicos de la CDMX teñidos de color morado por la Copa Mundial 2026
Copa Mundial 2026CDMXBrujas Del Mar
📆5/17/2026 9:17 PM
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El colectivo feminista "Brujas del Mar" se pronunció en contra del uso del color morado como símbolo visual de la CDMX, señalando que es "puro simbolismo vacío" y que forma parte de los actos de agresión y represión por la lucha de sus derechos.

Rumbo a la Copa Mundial 2026 en México, las infraestructuras urbanas y espacios públicos se han teñido de color morado El colectivo feminista"Brujas del Mar" se pronunció ante la renovación de la CDMX con pintura morada; "puro simbolismo vacío", señalan.

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