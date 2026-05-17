Infrastructuras y espacios públicos de la CDMX teñidos de color morado por la Copa Mundial 2026

El colectivo feminista "Brujas del Mar" se pronunció en contra del uso del color morado como símbolo visual de la CDMX, señalando que es "puro simbolismo vacío" y que forma parte de los actos de agresión y represión por la lucha de sus derechos.

Rumbo a la Copa Mundial 2026 en México, las infraestructuras urbanas y espacios públicos se han teñido de color morado El colectivo feminista"Brujas del Mar" se pronunció ante la renovación de la CDMX con pintura morada; "puro simbolismo vacío", señalan.

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