Inglaterra golea 3-0 a España y luego se hunde ante su remontada épica

Inglaterra dominó 3-0 con goles de Kane, Konsa y White, pero España liderada por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Nico Williams logró una remontada histórica.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) presenció un choque vibrante en la Liga de las Naciones donde la Selección Inglesa demostró una superioridad abrumadora ante España, logrando una ventaja de tres goles en la primera mitad. Este dominio inicial, consolidado con anotaciones de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White, parecía sellar el destino del partido en el Estadio Metropolitano de Madrid antes de que la narrativa cambiara drásticamente.

Goles y polémica penal definen el primer tiempo

La tensión alcanzó su punto máximo al final del primer tiempo con la concesión de un penal sobre Harry Kane, ocasionado por Pau Cubarsí. Aunque elVAR revisó una posible falta previa sobre Marc Cucurella en el medio campo, el árbitro confirmó la pena máxima. Kane ejecutó el disparo con potencia y Unai Simón no pudo evitar el gol, abriendo el marcador a favor de Inglaterra.

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El segundo tiempo comenzó con tres cambios defensivos por parte de España, pero la respuesta inglesa fue inmediata. En menos de diez minutos, un cobro de esquina permitió a Ezri Konsa marcar el segundo gol tras un flojo marcaje de los centrales españoles, silenciando al estadio y alejando las esperanzas del equipo local.

La consolidación del dominio llegó cinco minutos después con un pase filtrado de Jude Bellingham que encontró a Ben White, quien disparó raso y fuerte al primer poste para cerrar la cuenta 3-0, mostrando una contundencia táctica que parecía insuperable.

Golpes clave y la reacción catalítica de España

La dinámica cambió radicalmente cuando Lamine Yamal robó el balón a Jarell Quansah y generó un claro penal sobre Ellito Anderson, quien fue expulsado. Mikel Oyarzabal se encargó de ejecutar la pena, haciendo estallar al Metropolitano por primera vez y situando a España en el partido con todo por jugar.

Motivada por la afición y el nerviosismo de los ingleses, España presionó con mayor intensidad. La ventaja de tres goles dejó de ser una realidad segura al 75 minutos, cuando Lamine Yamal realizó otra escapada por la banda y envió un centro inmejorable para Nico Williams, quien cerró a segundo poste para anotar el 2-3.