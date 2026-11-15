Inglaterra vence 3-2 a España y quita invicto histórico en La Liga de Naciones

Inglaterra derrota 3-2 a España en el Metropolitano, rompiendo la racha de 43 partidos sin derrota de La Roja y liderando el Grupo 3 de la Liga de Naciones.

La Selección de Inglaterra se llevó la victoria ante España en un vibrante duelo disputado en el Estadio Metropolitano de Madrid, imponiéndose por 3-2. Este resultado histórico significa que La Roja pierde su invicto de 43 partidos consecutivos sin conocer la derrota, mientras que los Tres Leones consolidan su posición dominante en el torneo. El encuentro, caracterizado por un primer tiempo muy parejo y intenso, tuvo un giro crucial en los minutos de descuento donde la precisión ofensiva británica mostró su ventaja.

Mecanismo del gol inicial y penal de Kane

El partido comenzó con ambos equipos buscando dominar el juego, pero fue hasta el final del primer tiempo cuando la claridad táctica inglés se materializó. Pau Cubarsí cometió una falta dentro del área al derribar a Harry Kane, quien, actual Balón de Oro, convirtió la penalización para abrir el marcador. Este gol inicial puso a los locales en desventaja temprana y definió el ritmo agresivo que los ingleses mantendrían durante gran parte del encuentro, demostrando su efectividad en situaciones de juego detenido.

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Decisiones tácticas de Luis de la Fuente y reacción

Luis de la Fuente introdujo tres cambios significativos para la segunda parte: Fermín López, Pedri y Dean Huijsen, con el objetivo de equilibrar el campo. Sin embargo, la estrategia resultó contraproducente inicialmente, ya que los Tres Leones aprovecharon la superioridad aérea en un tiro de esquina. Declan Rice centró el balón hacia Ezri Konsa, quien remató sin marca al corazón del área para ampliar la ventaja a favor de Inglaterra, aumentando la presión psicológica sobre el equipo español.

Jude Bellingham y la consolidación del dominio inglés

La situación se complicó aún más para España al minuto 57, cuando Jude Bellingham ejecutó un servicio preciso entre las líneas. Ben White logró definir solitario dentro de los 16.50 metros, venciendo a Unai Simón con un disparo rasante entre las piernas del portero. Este tanto elevó el marcador a 3-0, creando un escenario aparentemente desesperado para la campeona del mundo, quien necesitaba una reacción inmediata para mantener sus posibilidades en la fase de grupos.

La intervención de Lamine Yamal y Nico Williams

El punto de inflexión llegó al minuto 65, cuando Lamine Yamal presionó con éxito a la defensa rival, recuperando la posesión del balón. Aunque quedó cara a cara con James Trafford, fue Elliot Anderson quien cometió la falta, cediendo un penalti que Mikel Oyarzabal convirtió con certeza. Diez minutos después, la interacción entre Pedri, Fermín López y Lamine Yamal culminó con un centro rasante de este último, permitiendo que Nico Williams, recién ingresado, definiere al primer poste para reducir la diferencia a un gol.

Impacto en el Grupo 3 y próximas eliminatorias

A pesar del empuje final español y los constantes centros al área, el arquero inglés James Trafford actuó como un muro inquebrantable, realizando dos intervenciones clave para negar el empate. Este resultado asegura que Inglaterra ocupe el primer lugar del Grupo 3 de cara a la fase de eliminación directa, mientras que España avanza como segunda clasificada, lo que podría enfrentarlos contra rivales más complicados en las rondas siguientes.