Ingresos públicos caen 2.8 por ciento real en 2026 por menores recursos petroleros y fiscales

Los ingresos del sector público bajaron 2.8 por ciento anual en los primeros nueve meses de 2026, impulsados por la caída petrolera y fiscal en septiembre.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que los ingresos presupuestarios del sector público en México registraron una disminución de 2.8 por ciento en términos reales durante los primeros nueve meses de 2026. Esta contracción se aceleró drásticamente en septiembre, con una caída del 28.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a fuertes reducciones en los recursos petroleros y una menor recaudación de impuestos corporativos.

Desempeño financiero del sector público mexicano

En el acumulado de enero a septiembre, los ingresos se situaron en 6 billones 304 mil 452.3 millones de pesos. Sin embargo, el noveno mes del año mostró cifras más débiles, con ingresos por 643 mil 365.6 millones de pesos. Estos datos reflejan la presión fiscal y la volatilidad en los flujos de efectivo del gobierno federal durante el presente año fiscal.

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Bajón en los ingresos petroleros de Pemex

Los ingresos petroleros experimentaron una caída significativa del 80.9 por ciento en términos reales durante septiembre, ubicándose en 63 mil 961.8 millones de pesos. En el acumulado de los nueve primeros meses, esta fuente de financiamiento se contrajo un 21.5 por ciento, alcanzando los 754 mil 365.6 millones de pesos. Esta disminución fue liderada por Petróleos Mexicanos, cuyos ingresos cayeron un 86.8 por ciento real en septiembre y un 27.6 por ciento en el acumulado anual.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, explicó que esta reducción responde principalmente a una base de comparación elevada. En septiembre de 2025, el gobierno federal realizó una aportación extraordinaria a Pemex que infló artificialmente las cifras de ese periodo. Al excluir este efecto excepcional, los ingresos petroleros habrían mostrado un aumento real del 8.1 por ciento en el acumulado.

El funcionario detalló que estos apoyos financieros forman parte de una estrategia integral para mejorar la situación financiera de la paraestatal. El objetivo es reducir el saldo de su deuda financiera, ampliar los plazos de vencimiento de las obligaciones y fortalecer la liquidez operativa. Con estas medidas, se busca liberar recursos adicionales que puedan ser dirigidos hacia actividades críticas de exploración y producción de hidrocarburos.

Impacto de los estímulos fiscales en la recaudación

En el ámbito tributario, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios también mostró un retroceso notable. La recaudación por este concepto disminuyó un 21 por ciento en septiembre, llegando a 48 mil 619.8 millones de pesos. De manera acumulada, el retroceso fue de un 2.3 por ciento, totalizando 502 mil 906.4 millones de pesos. Dentro de este impuesto, destacó una caída del 39 por ciento real anual en los recursos provenientes de gasolinas y diésel.

Hacienda reportó que, de enero a septiembre, se dejaron de recaudar 80 mil millones de pesos debido a los estímulos y subsidios aplicados al IEPS sobre combustibles. Amador Zamora indicó que estos estímulos fiscales, implementados desde julio, buscan moderar el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles sobre los consumidores, así como sobre los costos de transporte y producción.

La recaudación del Impuesto Sobre la Renta también volvió a registrar una caída, aunque menos pronunciada que en otras partidas. En el periodo de enero a septiembre, el ISR disminuyó un 5.3 por ciento real anual, acumulando 2.2 billones de pesos. Para el mes de septiembre únicamente, la baja fue del 1.9 por ciento, con 208 mil 351.6 millones de pesos recaudados.

Proyecciones fiscales y control del déficit

La dependencia federal atribuyó la caída en los ingresos del ISR a menores pagos en las declaraciones anuales de las personas morales presentadas en marzo. A pesar de estos rubros por debajo de la meta, Hacienda señaló que el IVA ha tenido un buen desempeño que ayuda a compensar parcialmente las pérdidas. El secretario subrayó que el impacto de los estímulos también se refleja en el balance de Pemex, beneficiando a la paraestatal.

A pesar de las distintas caídas en los ingresos presupuestarios, la Secretaría de Hacienda afirmó que el gobierno va conforme al programa económico establecido. Se mantiene la ruta para cerrar el año con un déficit público del 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto, como estaba planificado originalmente.

Amador Zamora concluyó que en lo que resta del ejercicio fiscal, se estarán calibrando las cuentas tanto del lado del ingreso como del gasto. La posición actual del gobierno sugiere que cumplirán con lo establecido en el programa fiscal, lo cual debería brindar tranquilidad a los analistas económicos, las agencias de calificación crediticia y al mercado, demostrando que se permanece dentro de la convergencia fiscal programada.