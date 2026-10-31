Ingresos y gastos del gobierno aún por cumplir metas, pero SHCP busca equilibrio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que tanto los ingresos como los gastos se encuentran rezagados respecto a las metas establecidas para el cierre del tercer trimestre. Sin embargo, el titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, confió en que se logrará un equilibrio al final del año para continuar con la consolidación fiscal, apuntando a un déficit del 4.1%. Los ingresos cayeron un 2.8% anual y se quedaron 239 mil 527.7 millones de pesos abajo de lo estimado, mientras que el gasto disminuyó un 0.4% y se redujo en 483 mil 40.2 millones, con ahorros significativos en el costo de la deuda pública. La deuda pública se situó en 19 billones 554 mil millones, pero respecto al PIB representa el 52.6%, un poco menos de lo previsto. El gobierno está trabajando para moderar el impacto del encarecimiento de los combustibles, manteniendo precios por debajo de lo que serían sin intervención.

El secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora durante conferencia de prensa, lo acompañaron Bertha Gómez Castro, subsecretaría de egresos y María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda en Palacio Nacional el 30 de octubre del 2026.

Foto Yazmín Ortega CortésTanto gasto como ingresos se encuentran rezagados respecto a lo que estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cierre del tercer trimestre del año. Sin embargo, el titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, confió en que al cierre del año se logrará un equilibrio a fin de continuar con la consolidación fiscal.

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Equilibrio fiscal y déficit programado del 4.1 por ciento

"En lo que resta del ejercicio vamos a estar calibrando las cuentas del lado del ingreso y el gasto y creo que estamos en posición para cumplir con lo establecido en el programa y estar en (un déficit de) 4.1 por ciento, lo cual debe de dar tranquilidad a analistas, a agencias y al mercado de que estamos dentro de lo programado en términos de la convergencia fiscal", señaló. De acuerdo con lo dado a conocer por la dependencia, los ingresos públicos cayeron 2.8 por ciento anual en el acumulado del año y se encontraron 239 mil 527.7 millones de pesos por debajo de lo que se estimaba captar.

En tanto que el gasto se redujo en 0.4 por ciento anual y se ha quedado contenido en 483 mil 40.2 millones de pesos respecto al programa, casi una tercera parte de la caída en este último concepto se debe a ahorros en el costo financiero de la deuda pública. Al dar a conocer los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la dependencia detalló que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público --la medida más amplia de la deuda-- se ubicó en 19 billones 554 mil millones de pesos, por encima de los 18 billones mil 23.1 milones de pesos registrados en septiembre del año pasado.

No obstante, respecto al producto interno bruto (PIB) se encuentran 52.6 por ciento del PIB, una diferencia de 1.2 puntos porcentuales respecto a lo previsto.

Sostenibilidad fiscal y condiciones de financiamiento de la deuda

"La sostenibilidad fiscal no depende únicamente del nivel de la deuda, sino también de sus condiciones de financiamiento", las cuáles se han ido cargando hacia emisiones en moneda nacional, explicó Amador Zamora. El secretario explicó que el gobierno de México ha mantenido mecanismos para moderar el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles; entre los estímulos y los acuerdos con el sector de los gasolineros, se ha logrado mantener el precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro y el del diésel alrededor de 27 pesos.

De acuerdo con nuestras estimaciones, sin estas medidas los precios superarían los 31 y 35 pesos respectivamente. Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos en la dependencia, detalló que en los estímulos a las gasolinas se han ido 80 mil millones de pesos, pero este dato está matizado por como han logrado contener la inflación y el efecto negativo neto en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) es sólo de 50 mil millones de pesos.

Además se han captado 24 mil millones de pesos más en los ingresos petroleros, particularmente en lo que se refiere al Derecho petrolero del bienestar.

Impacto neto de estímulos petroleros y recaudación

"Entonces, el efecto en los ingresos del gobierno federal eh básicamente se reduce alrededor de 23 mil - 24 mil millones de pesos y esto además sin considerar el beneficio que se ve del lado del balance de Pemex", explicó Lerma Cotera. Wall Street cierra con fuerte caída tras desplome en el sector tecnológico Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja, siendo el Nasdaq el que sufrió la mayor pérdida.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación aumentó 3.05 dólares (2.94 por ciento), al cerrar en 106.81 dólares; en el mes repuntó 12.17 dólares, es decir, 12.8 por ciento.