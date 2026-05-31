Ingrid desbloquea su forma oscura y se vuelve la luchadora más poderosa de Street Fighter 6

Descubre el complejo secreto para transformar a Ingrid en Dark Ingrid, una versión über‑poderosa que supera a M. Bison y Akuma, y conoce sus nuevos ataques devastadores y cómo conseguirlos en Street Fighter 6.

Ingrid ha irrumpido en Street Fighter 6 con un asombroso secreto que la eleva a la posición de luchadora más poderosa del título. La misteriosa combatiente, de origen interdimensional, posee la capacidad de transformarse en la temida Dark Ingrid siguiendo una serie de pasos precisos que, aunque complicados, permiten desbloquear una serie de habilidades que superan incluso a los personajes más temidos de la saga, como M. Bison con su Psycho Power o Akuma con su Satsui no Hado.

Además de su gran poder, la transformación rompe la cuarta pared, ofreciendo bromas y comentarios irónicos que añaden un toque de humor único al juego. Ingrid está diseñada como una zoner por naturaleza, lo que le permite controlar el espacio del escenario con gran eficacia, y sus movimientos en la forma Dark presentan efectos visuales y sonoros que recuerdan a títulos clásicos fuera del universo de Street Fighter.

Para acceder a este modo oculto es necesario ejecutar una cadena de comandos que requiere precisión y timing. Primero se debe presionar el mando hacia atrás y activar el comando de burla, lo que invoca a un Monoid, una entidad que acompaña a Ingrid a través de dimensiones. Tras la invocación, el jugador debe permanecer inmóvil hasta que la animación muestre a Ingrid saludando al Monoid con un gesto de hi‑five.

En ese momento se deben pulsar simultáneamente los botones de burla, adelante y atrás de forma constante; si la secuencia se realiza correctamente, Ingrid comienza a levitar y un aura dorada la envuelve, indicando que la transformación ha comenzado. Como alternativa, después de llamar al Monoid, se pueden introducir dos pulsaciones en forma de U, primero hacia atrás y luego hacia adelante, acompañadas de un puñetazo, lo que desencadena el super nivel 3 del Monoid; al culminar, repetir el comando de burla junto a los movimientos de adelante y atrás hará que Ingrid se convierta en Dark Ingrid.

Es importante destacar que la transformación es extremadamente vulnerable: cualquier interrupción antes de completarla anula el proceso y deja al personaje expuesto a ataques enemigos. Una vez en forma Dark, Ingrid adquiere un arsenal de ataques especiales con efectos devastadores. El primero es un potente láser que cubre gran parte de la pantalla y se activa pulsando dos veces la dirección abajo seguida de los tres botones de golpe.

Otro movimiento consisten en presionar dos veces la dirección atrás y la patada, lo que produce un empujón imparable que envía al oponente a un estado de burnout automático. Finalmente, ejecutando un movimiento en semicírculo desde atrás hacia arriba se despliega el Critical Art exclusivo de Dark Ingrid, una animación espectacular que inflige un daño masivo y que representa uno de los homenajes más notables de Capcom a los secretos ocultos de sus juegos clásicos.

Este tipo de contenido extra es poco común en los títulos de lucha modernos, y su presencia en Street Fighter 6 demuestra el compromiso de la desarrolladora por ofrecer sorpresas que recompensen la dedicación de la comunidad. Ingrid está disponible como contenido descargable dentro del pase de personajes del año tres, y su inclusión ha generado expectación entre los fans que buscan nuevos retos y estrategias. ¿Has conseguido activar el modo Dark Ingrid? Comparte tu experiencia y opiniones en la sección de comentarios





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