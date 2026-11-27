Víctor Zárate Flores, exdirector general Jurídico de la Secretaría de Turismo, fue inhabilitado tres meses por ocultar 18 facturas relacionadas con el Segundo Congreso Internacional de Derecho en León. La resolución se emitió el 19 de noviembre de 2026 por violación a principios de transparencia.

El caso involucra a Jorge Marcelino Trejo, expresidente del Colegio de Abogados de León y que hoy sueña con ser candidato de Morena.

El político enhabilitó durante tres meses a Víctor Zárate Flores, exdirector general Jurídico de la Secretaría de Turismo (), por ocultar 18 facturas relacionadas con la comprobación de recursos públicos entregados al Colegio de Abogados de León para organizar el Segundo Congreso Internacional de Derecho, en 2019.

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La resolución del procedimiento PRA.SEA.5/2026, emitida el 19 de noviembre de 2026, determinó que el exfuncionario tenía en su poder los comprobantes de los gastos, pero respondió a solicitudes de transparencia que esa documentación no existía, pese a que personal de la propia dependencia se la había enviado.

Víctor Zárate Flores, quien recibió los recursos en representación de la asociación. Sin embargo, la posible falta administrativa que se le atribuía ya no pudo sancionarse debido a que prescribió.

Origen del Convenio Financiero en León

La dependencia gubernamental entregó 2 millones 320 mil pesos al Colegio de Abogados de León, mediante el convenio SECTUR/CONV/05919, para financiar el evento, realizado los días 29, 30 y 31 de mayo en el Poliforum León.

El acuerdo establecía que el organismo debía comprobar la aplicación de los recursos y devolver cualquier remanente no ejercido. Además del financiamiento estatal, el congreso contempló el cobro de cuotas de inscripción a abogados y estudiantes.

Investigación y Revelación Documental

Dos años después, al solicitarse información sobre el destino del dinero, la Sectur proporcionó inicialmente una factura global expedida por el Colegio, pero no el desglose de los gastos. La documentación completa tuvo que ser transparentada después de una serie de recursos legales y resoluciones judiciales.

La revisión de los comprobantes generó cuestionamientos por gastos en establecimientos como los restaurantes Rincón Gaucho y Eno, así como por el remanente del recurso público que debía reintegrarse.

Cálculo del Remanente y Reintegro

Una primera revisión señaló que había 102 mil 946 pesos sin justificar. Posteriormente, con la integración de la documentación, se identificaron gastos por 2 millones 263 mil 868 pesos, por lo que quedó un remanente de 56 mil 131 pesos.

Este último monto fue reintegrado en febrero de 2025, junto con los intereses correspondientes. El depósito realizado por el Colegio ascendió a 75 mil 533 pesos, después de un requerimiento de la autoridad estatal.

Conducta Ocultista Identificada por Autoridad

El organismo investigó la actuación de funcionarios de Sectur por el manejo de la información relacionada con el convenio. La resolución contra Zárate Flores establece que personal de la Dirección de Segmentos Turísticos remitió a la Dirección General Jurídica las 18 facturas que respaldaban los gastos del congreso, los días 14 y 15 de marzo de 2023.

Pese a ello, al responder dos solicitudes de acceso a la información, la dependencia reportó que no contaba con esos documentos y que únicamente tenía una factura general. La autoridad concluyó que Zárate, quien también era titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información, conocía la existencia de los comprobantes antes de que se emitieran las respuestas oficiales.

Por ello, consideró acreditado que la documentación fue ocultada. La resolución declaró existente la responsabilidad administrativa de Zárate Flores por incumplir sus obligaciones y vulnerar los principios de transparencia y acceso a la información, por lo que se le impuso una inhabilitación de tres meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.