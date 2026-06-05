Inician ambicioso programa de restauración forestal en el Parque Nacional Pico de Orizaba

Se arranca el Programa Integral de Restauración y Protección de los Ecosistemas Forestales del Parque Nacional Pico de Orizaba, con la meta de sembrar 123 mil plantas de pino en 120 hectáreas, en una acción coordinada entre gobierno, iniciativa privada y organizaciones civiles.

El Programa Integral de Restauración y Protección de los Ecosistemas Forestales del Parque Nacional Pico de Orizaba ha dado inicio con una ambiciosa meta de sembrar 123 mil plantas de dos especies de pino en el paraje conocido como Plan de Ojo Salado.

Esta acción forma parte de un esfuerzo coordinado que involucra a la iniciativa privada, dependencias de los tres órdenes de gobierno y asociaciones civiles, con el objetivo de restaurar y conservar los bosques de esta importante área natural protegida. Armando Elesvan Fuertes Lara, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dio la bienvenida a los asistentes y detalló que este año se eligió el predio dentro del polígono del parque nacional, donde previamente se construyeron tinas de captación de agua para mejorar la hidratación de los terrenos, ubicado en la localidad de Potrero Nuevo.

Las actividades están alineadas al Programa Nacional de Restauración Ambiental (PNRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que participan activamente la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Entre los participantes de la iniciativa privada se encuentran el Parque Nacional Pico de Orizaba, el Fondo Ambiental Pico de Orizaba, ReforestAccion, Villas Pico de Orizaba y Sembrando Vida, entre otras organizaciones, así como el Ayuntamiento de La Perla, encabezado por el alcalde Miguel Bautista.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, con una tormenta registrada a 3 mil 250 metros sobre el nivel del mar, se dio inicio a la siembra de 103 mil plantas de pino hartwegii y 20 mil plantas de Abies Religiosa. Con esta jornada se busca reforestar y restaurar 120 hectáreas dentro del polígono del Parque Nacional Pico de Orizaba, contando con el apoyo de las brigadas Águila y Vaquería, así como la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Martín Moreno Rojas, gerente de Villas Pico, agradeció la suma de voluntades y el compromiso de la iniciativa privada que cada año invierte recursos económicos y humanos para recuperar los bosques de la región. Por su parte, Miguel Bautista García, alcalde de La Perla, destacó la importancia de invertir en proyectos que mejoren la captación de agua, considerada el principal sustento de vida para las comunidades.

Este programa no solo busca la reforestación, sino también la restauración ecológica integral que incluye la construcción de infraestructura para la captación hídrica, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático. La colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector privado se presenta como un modelo replicable para la conservación de áreas naturales protegidas en todo el país, promoviendo el desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad del Pico de Orizaba, uno de los volcanes más emblemáticos de México





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