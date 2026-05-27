Inician obras de renovación en la Zona Rosa con inversión de 100 mdp

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las obras de renovación de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, con una inversión de 100 millones de pesos. La intervención incluye mejoras en infraestructura, un tranvía turístico y un módulo de información.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la presentación oficial de las obras de renovación integral de la Zona Rosa , ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Este proyecto, que representa una inversión de 100 millones de pesos, tiene como objetivo revitalizar una de las zonas más emblemáticas y turísticas de la capital, mejorando la infraestructura urbana y promoviendo la diversidad cultural que caracteriza al barrio. Durante el evento, Brugada destacó que las obras están enfocadas en beneficiar directamente a los habitantes y visitantes, y subrayó que, aunque el Mundial de Fútbol de 2026 será un evento pasajero, las mejoras permanecerán para el disfrute de todos.

Las intervenciones incluyen la renovación de banquetas, instalación de nuevo mobiliario urbano, mejoramiento de la iluminación pública y rehabilitación de áreas verdes, todo con el fin de crear un entorno más seguro y atractivo. El financiamiento de las obras proviene de tres fideicomisos administrados por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como de Servimet, una empresa de servicios metropolitanos.

Estos recursos permitirán realizar trabajos en las principales calles y plazas de la Zona Rosa, como Génova, Hamburgo y Londres, donde se instalarán nuevos pisos táctiles para personas con discapacidad visual, se colocarán macetas con vegetación nativa y se adecuarán las rutas peatonales. Además, se contempla la creación de un corredor cultural que conecte los puntos de interés histórico y artístico del área, fomentando así la actividad turística y comercial.

La mandataria capitalina también anunció que en las próximas semanas se dará el banderazo de salida a un tranvía turístico que recorrerá siete kilómetros de la Zona Rosa, pasando por lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de los Insurgentes, el Museo de Cera y el Mercado de Artesanías. Este nuevo servicio de transporte ligero busca ofrecer una alternativa ecológica y atractiva para los visitantes, reduciendo la congestión vehicular y promoviendo la movilidad sustentable.

Como parte del plan integral de mejora, se instalará un módulo de información turística en la intersección de las calles Génova y Paseo de la Reforma, donde personal capacitado brindará asistencia a turistas nacionales e internacionales en varios idiomas. Este punto informativo contará con mapas interactivos, folletos digitales y recomendaciones personalizadas sobre actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento en la zona.

Las autoridades locales esperan que estas acciones incrementen el flujo de visitantes en un 30 por ciento durante los próximos dos años, generando un impacto positivo en la economía local y en la percepción de seguridad. La Zona Rosa, conocida por su vida nocturna, restaurantes y galerías de arte, ha sido un foco de atención para la administración actual, que busca equilibrar el desarrollo urbano con la preservación de su identidad multicultural.

Con estas obras, se pretende no solo embellecer el espacio público, sino también fortalecer el tejido social y la convivencia entre diferentes comunidades, incluyendo a la comunidad LGBTQ+ que históricamente ha encontrado en esta área un espacio de expresión libre. En resumen, la renovación de la Zona Rosa representa una apuesta por un futuro más inclusivo, accesible y próspero para todos los capitalinos y sus visitantes





ExpPolitica / 🏆 15. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Renovación Zona Rosa Inversión Turismo Movilidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Más de 100 reclusas fueron trasladadas de penal tomado por presos en VenezuelaLas prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los

Read more »

Ferrari frena en Bolsa tras presentar su primer deportivo 100% eléctricoLas acciones de la compañía automovilística Ferrari registran este martes una fuerte caída en la Bolsa de Milán, superior al 7%, poco después de presentar

Read more »

Estas son las obras en los nuevos pasajes escultóricos de la Zona RosaSe habilitaron tres pasajes escultóricos en Avenida Chapultepec, Amberes y la calle de Génova

Read more »

CDMX inaugura obras de rehabilitación en Zona Rosa y estrena sanitarios inteligentesComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »