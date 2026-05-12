Inicio de ensayo clínico pionero: Terapia CAR-T para enfermedades autoinmunes

Investigadores del Ramón y Cajal impulsan un ensayo clínico innovador para evaluar la eficacia de la terapia CAR-T, hasta ahora utilizada principalmente en trastornos hematológicos, en enfermedades autoinmunes.

La artritis reumatoidea afecta al 0,5 % de la población mundial y, aunque en las últimas décadas se han desarrollado numerosos tratamientos biológicos capaces de reducir la inflamación y lograr la remisión de los síntomas, entre el 5 % y el 10 % de los pacientes no responde a ninguna de las líneas terapéuticas disponibles.

Para este grupo, las opciones se agotan pronto, dejándolos sin alternativas médicas viables. Es precisamente para ellos que investigadores del Ramón y Cajal han puesto en marcha un ensayo clínico pionero a nivel mundial que aplica la terapia CAR-T —hasta ahora utilizada principalmente en cánceres hematológicos— a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y el síndrome de Sjögren.

Reprogramar el sistema inmune para combatirse a sí mismo Terapias CAR-T funcionan extrayendo linfocitos del propio paciente y modificándolos genéticamente en laboratorio para dotarlos de un receptor específico que les permite identificar y destruir las células responsables de la enfermedad. En el caso de este ensayo, el receptor diseñado es antiCD19, orientado a neutralizar los linfocitos que generan la inflamación característica de la artritis reumatoidea.

El proceso de manufactura, que puede durar días o incluso semanas, ha sido históricamente el principal obstáculo para la expansión de estas terapias. Sin embargo, una vez completado, la infusión al paciente es sencilla: se administra como un suero, aunque requiere hospitalización de aproximadamente dos semanas para monitorear cómo las células programadas reconocen y atacan su objetivo





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