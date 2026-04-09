Innovación Biomédica: Microgeles Revolucionan la Hemostasia en Recién Nacidos

Un equipo de investigadores desarrolla microgeles que mejoran significativamente la hemostasia en neonatos, reduciendo la pérdida de sangre durante cirugías y disminuyendo el riesgo de complicaciones. El estudio, publicado en Science Advances, abre nuevas perspectivas para el tratamiento de problemas de coagulación en bebés.

Operar a un recién nacido representa uno de los desafíos más significativos en el ámbito de la medicina. Sus órganos, diminutos y delicados, operan bajo un funcionamiento radicalmente distinto al de un adulto, incluso en aspectos cruciales como la manera en que la sangre detiene su flujo ante una lesión. Este proceso, denominado hemostasia, presenta características únicas en los bebés que lo diferencian sustancialmente de los adultos.

Al administrar sangre de donante adulto a un bebé durante una cirugía para compensar la pérdida sanguínea, esta disparidad puede desencadenar una coagulación excesiva, incrementando el riesgo de trombosis, es decir, la formación de coágulos en los pulmones u otras áreas del cuerpo.\El equipo liderado por Ashley Brown, profesora de Ingeniería Biomédica, ha desarrollado los microgeles activados por el dominio B (BK-TriGs). Estas partículas innovadoras integran péptidos B, secuencias cortas de aminoácidos que se unen a moléculas de fibrina, la proteína clave en la coagulación, para formar coágulos únicamente donde son requeridos, con un papel primordial en la hemostasia neonatal. Al absorber agua, estas partículas se transforman en hidrogeles suaves que imitan las propiedades mecánicas de las plaquetas naturales, amplificando la habilidad de los péptidos B para generar redes de fibrina y detener el sangrado eficientemente. Los resultados de los BK-TriGs fueron superiores a todas las alternativas evaluadas en la disminución de la pérdida sanguínea, logrando reducirla entre un 50% y un 60% en comparación con el grupo de control, lo que se traduce en una mejora considerable.\Las pruebas iniciales se llevaron a cabo en dispositivos microfluídicos empleando plasma sanguíneo humano, tanto de adultos como de bebés. Posteriormente, se realizaron pruebas en ratones modificados genéticamente para simular una hemostasia similar a la de los neonatos. En ambas instancias, los BK-TriGs demostraron mayor efectividad en el plasma neonatal, lo que concuerda con las expectativas de los investigadores. Los siguientes pasos contemplan la comparación del microgel con otros fármacos hemostáticos disponibles comercialmente, ya sea individualmente o en combinación. Los autores recalcan la necesidad de descartar cualquier riesgo imprevisto antes de su aplicación clínica, pero manifiestan optimismo respecto a su viabilidad y bajo costo de fabricación. El estudio fue publicado en la prestigiosa revista Science Advances, consolidando este avance como un hito prometedor en el campo de la medicina neonatal





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