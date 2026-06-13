Innovaciones terapéuticas transforman el manejo de la miastenia gravis

El neurólogo José Carlo detalla la evolución de los tratamientos para la miastenia gravis, resaltando los avances en terapias dirigidas, los retos de acceso y la importancia de la individualización en el cuidado del paciente.

El neurólogo Dr. José Carlo explicó que los nuevos tratamientos para la miastenia gravis actúan sobre los mecanismos específicos de la enfermedad, permitiendo terapias más personalizadas y con el potencial de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Dirigido a pacientes y familiares, el neurólogo abordó la evolución de los tratamientos para esta enfermedad autoinmune. El especialista destacó que, tras años de depender principalmente de inmunosupresores tradicionales, hoy existen terapias dirigidas específicamente a los procesos inmunológicos que causan la enfermedad, lo que amplía las opciones terapéuticas disponibles. Históricamente, los tratamientos se basaban principalmente en inmunosupresores utilizados también en otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide y el lupus.

Entre los medicamentos mencionados se citan la cortisona, que continúa siendo utilizada por su rapidez y efectividad, así como la azatioprina, el micofenolato y el tacrolimus, algunos de los cuales fueron originalmente empleados para prevenir el rechazo de órganos trasplantados. Aunque estos tratamientos han demostrado efectividad durante años, el Dr. Carlo señaló que pueden asociarse con efectos adversos acumulativos, una respuesta terapéutica más lenta y una alta dependencia de la cortisona.

El Dr. Carlo explicó que la meta en las enfermedades inmunológicas es evitar que el organismo continúe produciendo los anticuerpos que provocan el daño. Actualmente existen terapias que actúan de forma más específica sobre los mecanismos conocidos de la miastenia gravis. Algunas buscan impedir la acción del anticuerpo IgG que afecta al receptor de acetilcolina, mientras que otras bloquean la cascada del complemento, una reacción inmunológica que contribuye al daño de los tejidos.

El especialista destacó que la elección del tratamiento debe realizarse de manera individualizada, mediante una conversación entre el médico y el paciente. Según explicó, existen más opciones terapéuticas que nunca, lo que permite adaptar las decisiones a las necesidades particulares de cada persona, su entorno familiar y su estilo de vida.

Añadió que algunos pacientes han mejorado con tratamientos tradicionales, pero aún presentan síntomas que afectan su calidad de vida, como episodios de visión doble tras determinadas actividades, y que existen pacientes con formas más severas de la enfermedad que requieren terapias más potentes para lograr un mejor control. El acceso sigue siendo uno de los principales desafíos.

A pesar de los avances terapéuticos, el Dr. Carlo reconoció que el costo de los nuevos medicamentos representa uno de los mayores retos para los pacientes. En este contexto, aseguró que aseguradoras, médicos, intermediarios y fundaciones de apoyo suelen participar en los procesos necesarios para facilitar el acceso a los tratamientos y respaldar las gestiones relacionadas con su aprobación.

Para finalizar, el Dr. José Carlo destacó que existe más esperanza que nunca para las personas que viven con miastenia gravis, explicando que se trata de una enfermedad cuyo mecanismo ha sido ampliamente estudiado y comprendido, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas. Manifestó su optimismo frente a los avances que podrían llegar durante los próximos años.

El especialista aseguró que la meta actual es optimizar el tratamiento de cada paciente, independientemente de la severidad de sus síntomas, con el objetivo de acercarlos a una calidad de vida casi perfecta en todos los ámbitos de su entorno





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