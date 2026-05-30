InnovaFest 2026: Emprendedores, inversionistas y empresas tecnológicas se reúnen en Monterrey

InnovaFest 2026, una iniciativa de la Secretaría de Economía de México, reunió a emprendedores, inversionistas, investigadores y empresas tecnológicas en Monterrey. La feria contó con la participación de más de 100 instituciones y entidades expositoras que presentaron 286 prototipos y soluciones tecnológicas en áreas como innovación aplicada, emprendimiento, desarrollo empresarial y políticas públicas para la innovación.

Monterrey se convirtió este viernes en el punto de encuentro de emprendedores, inversionistas, investigadores y empresas tecnológicas con la realización de InnovaFest 2026, una iniciativa de la Secretaría de Economía queen México y acelerar el desarrollo de proyectos con potencial de impacto nacional.

Además de invitados especiales, y contó con la participación de más de 100 instituciones y entidades expositoras que presentaron 286 prototipos y soluciones tecnológicas en áreas como innovación aplicada, emprendimiento, desarrollo empresarial y políticas públicas para la innovación. Exhibición de innovación, presentaciones de proyectos ante inversionistas, el Premio a la Innovación Mexicana, asesoría para la protección de propiedad intelectual y espacios de networking y mentoría.

Uno de los espacios más relevantes fue ‘Mentes en Acción’, una plataforma donde emprendedores, empresarios, inversionistas y líderes del sector productivo con el objetivo de conseguir financiamiento, mentoría y oportunidades de crecimiento. El encuentro también reunió a 91 fondos de inversión y contó con la presencia de 22 mentores y conferencistas, entre ellos Daniel Vogel, cofundador y CEO de Bitso; Loreanne García Otatti, cofundadora de Kavak; Mariana Castillo, presidenta del consejo de Ben & Frank; y Ángel Cisneros, fundador de Saptiva AI.

Se celebró la primera edición del Premio a la Innovación Mexicana 2026, que reconoció a proyectos enfocados en salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión. De acuerdo con la Secretaría de Economía, en esta convocatoria participaron 2,911 proyectos de todo el país. Tras un proceso de evaluación, ocho en etapa temprana, ocho en etapa avanzada y ocho proyectos sobresalientes.

Cada uno, mientras que los de etapa avanzada fueron premiados con 250 mil pesos. Además, ocho iniciativas obtuvieron becas completas para programas de incubación y aceleración empresarial. Entre los proyectos reconocidos, con 15 mujeres frente a nueve hombres, y revela que cerca del 79% de las propuestas premiadas fueron encabezadas por personas de entre 25 y 44 años. Durante la ceremonia de premiación, Marcelo Ebrard afirmó que México para impulsar el crecimiento económico y aumentar la competitividad nacional.

Para conectar talento, inversión y acompañamiento empresarial, con el fin de que más proyectos tecnológicos logren escalar y llegar al mercado. Tras el éxito de la edición realizada en Nuevo León, la Secretaría de Economía anunció que InnovaFest del país. La próxima sede será Querétaro, donde se realizará una nueva edición durante agosto. El encuentro incluyó conferencias, talleres y mentorías especializadas y presentaciones musicales en vivo, consolidándose como uno de los principales escaparates para el emprendimiento tecnológico mexicano





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