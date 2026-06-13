Insólita aplicación de nueva regla en el Estados Unidos vs Paraguay: tarjeta amarilla corregida por VAR

Durante el partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay, el árbitro aplicó una nueva regla de la IFAB para el Mundial 2026, mostrando una tarjeta amarilla a un jugador y luego corrigiéndola al equipo contrario tras revisión del VAR. La jugada no afectó el marcador, pero generó debate sobre la implementación de estas normas.

El partido entre Estados Unidos y Paraguay dejó una imagen insólita que pocas veces se ha visto en el fútbol profesional. Durante los primeros minutos del segundo tiempo, el árbitro del encuentro tomó una decisión que generó confusión tanto en jugadores como en aficionados.

Primero, mostró una tarjeta amarilla a un defensor estadounidense, pero segundos después, tras darse cuenta de un error, retiró la amonestación y se la asignó a un jugador del equipo contrario. Esta situación, que parecía un simple equívoco, en realidad fue la aplicación de una nueva regla que la International Football Association Board (IFAB) ha implementado para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La normativa permite que el árbitro revise las jugadas a través del VAR cuando haya mostrado una tarjeta al jugador equivocado, ya sea de uno u otro equipo. Sin embargo, la infracción en sí misma no puede ser revisada, solo el contexto de la confusión de identidad. En este caso, la amonestación fue corregida y se sancionó con un tiro libre indirecto, el cual no tuvo efecto en el marcador.

Este tipo de situaciones pueden repetirse en el futuro, especialmente en torneos de alto nivel donde la rapidez del juego puede llevar a errores de identificación. La IFAB ha establecido que, si la tarjeta se adjudica incorrectamente, se puede corregir de manera inmediata siempre que no se retrase la reanudación del encuentro.

Además, no se otorgará un saque de meta que deba ser córner a menos que la corrección sea posible sin demora. Esta modificación busca evitar injusticias y garantizar que las decisiones disciplinarias sean precisas, aunque todavía genera debates sobre la fluidez del juego. Para los jugadores y entrenadores, es fundamental conocer este nuevo matiz reglamentario, ya que puede influir en estrategias y en la gestión de las tarjetas durante los partidos.

El incidente entre Estados Unidos y Paraguay sirve como ejemplo de cómo el VAR y las reglas evolucionan para adaptarse a las necesidades del fútbol moderno, aunque siempre con el objetivo de mantener la integridad del deporte. A medida que nos acercamos al Mundial 2026, es probable que veamos más aplicaciones de esta regla, y los equipos deberán estar preparados para lidiar con estas situaciones inesperadas.

En resumen, el fútbol sigue transformándose, y cada nuevo partido puede traer sorpresas que desafíen incluso a los árbitros más experimentados. La confusión en el Estados Unidos vs Paraguay no solo fue anecdótica, sino que marcó un precedente de cómo las nuevas tecnologías y reglamentos están redefiniendo el deporte rey. Los aficionados, por su parte, deberán acostumbrarse a estos cambios que, aunque polémicos, buscan hacer del fútbol un juego más justo y transparente





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