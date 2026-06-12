Inseguridad creciente en la colonia 1910 de Salamanca impulsa demandas de vigilancia permanente

Una serie de homicidios, ataques armados y casos de intoxicación por alcohol adulterado generan alarma en la colonia 1910. Los residentes exigen una estrategia de seguridad integral y presencia constante de autoridades municipales, estatales y federales.

Los recientes hechos violentos que se han registrado en la colonia 1910 , en Salamanca , han generado un clima de alarma entre sus habitantes. En los últimos meses se ha sucedido una serie de homicidios, ataques con armas de fuego y enfrentamientos que ha dejado a la comunidad consternada.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la avenida del Paraíso, donde una balacera cobró la vida de dos personas y dejó gravemente herida a una tercera. Poco después, en el mes de enero, dos residentes fueron asesinados dentro de su propia vivienda, lo que incrementó notablemente la sensación de inseguridad.

Además, se han denunciado casos de personas privadas de la libertad que, según los vecinos, han sido trasladadas de forma irregular, provocando movilizaciones de corporaciones de seguridad que no logran brindar la tranquilidad esperada. Ante esta situación, la población ha expresado su preocupación por la falta de una estrategia de seguridad sostenible. Aunque se han realizado patrullajes esporádicos por parte de policías municipales, estatales y federales, los residentes consideran que estas acciones son insuficientes y temporales.

La comunidad ha solicitado una presencia permanente de las fuerzas del orden, así como la implementación de medidas preventivas que involucren a la ciudadanía.

"Aquí hay muchos niños y jóvenes que necesitan salir a jugar; los que vienen de la escuela por la tarde tienen que hacerlo muy rápido porque no saben qué puede pasar en la calle", declaró una vecina que ha vivido en la zona durante más de una década. Esta demanda de seguridad se vuelve aún más urgente tras la reciente intoxicación masiva por alcohol adulterado que afectó a varios habitantes de Salamanca, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión sanitaria y de consumo de productos alcohólicos.

Los colonos han enviado un llamado a las autoridades locales, al gobierno estatal y a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, exigiendo la creación de un plan integral que combine vigilancia constante, inversión en infraestructura urbana y programas de prevención del delito. Consideran que la seguridad no puede depender únicamente de rondines temporales, sino de una estrategia que incluya la participación de la comunidad, la mejora de la iluminación pública, la instalación de cámaras de vigilancia y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno.

Asimismo, demandan que se investiguen a fondo los incidentes de violencia y se sancione a los responsables, para que la población pueda recuperar la confianza y la tranquilidad que tanto anhela en su entorno cotidiano





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