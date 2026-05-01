Inseguridad en Aumento en la Colonia La Florida, León: Robos a Negocios y Automóviles Preocupan a Vecinos

Residentes de la colonia La Florida, en León, Guanajuato, denuncian un incremento en los robos a negocios y el hurto de baterías de automóviles, generando un clima de inseguridad y exigiendo mayor vigilancia policial.

León , Guanajuato . - La colonia La Florida , en León , se enfrenta a un aumento preocupante de la delincuencia, afectando tanto a negocios locales como a residentes.

Los robos, que van desde el hurto de mercancía en comercios hasta el robo de baterías de automóviles, han generado un clima de inseguridad y desconfianza entre los habitantes. Don Ignacio, propietario de una tienda de abarrotes que abrió sus puertas hace apenas dos meses, se convirtió en una de las víctimas recientes de estos actos delictivos.

Gracias a un sistema de videovigilancia, logró capturar el momento en que un individuo sustrajo diversos productos de su establecimiento en menos de tres minutos. El video, compartido con el periódico Correo, muestra al ladrón interactuando con la madre de Don Ignacio, quien atendía la tienda en ese momento, mientras él se encontraba realizando un mandado.

El delincuente, con una actitud aparentemente inofensiva, solicitó productos como bolsas de basura, cigarros, aceite y champú, aprovechando un momento de distracción para ocultar la mercancía robada en su pantalón. Don Ignacio sospecha que el individuo había estado observando el negocio previamente y planeaba el robo con anticipación. La pérdida material, que incluye una cajeta, tres quesos, dos paquetes de salchichas y un jugo, aunque no representa un golpe económico devastador, ha generado una sensación de vulnerabilidad y preocupación.

El problema de la inseguridad en La Florida se agrava, según los residentes, por la reciente construcción del puente Cozumel, que conecta las colonias Peñitas y La Florida. Este puente, si bien facilita la movilidad, también ha proporcionado a los delincuentes una vía de escape rápida y eficiente. Don Ignacio explica que los ladrones pueden pasar de una colonia a otra en cuestión de segundos, dificultando su identificación y captura.

Además de los robos a negocios, los vecinos han reportado un aumento en el robo de baterías de automóviles, lo que sugiere una actividad delictiva diversificada y en constante crecimiento. La situación se torna aún más preocupante a partir de las cinco de la tarde, cuando las calles de la colonia se quedan prácticamente desiertas, creando un ambiente propicio para la comisión de delitos.

Don Ignacio, quien vive y trabaja en la colonia, señala que la vida industrial de la zona disminuye significativamente a esa hora, dejando a pocos locatarios como él, que deben continuar trabajando, expuestos a los riesgos de la inseguridad. Aunque este es el primer incidente de robo que experimenta personalmente, ha escuchado relatos de otros clientes y vecinos que han sido víctimas de la delincuencia en la colonia.

Ante esta situación, Don Ignacio está considerando presentar una denuncia formal ante las autoridades, con la esperanza de que se intensifique la vigilancia policial en la zona y se tomen medidas para prevenir futuros robos. Su objetivo principal es evitar que otras personas tengan que pasar por la misma experiencia y contribuir a mejorar la seguridad en La Florida.

La creciente preocupación por la inseguridad ha llevado a los vecinos a exigir una mayor presencia policial y a solicitar la implementación de estrategias de prevención del delito. La situación en La Florida refleja un problema más amplio que afecta a diversas colonias de León, donde los robos y otros delitos menores se han convertido en una constante.

La falta de iluminación adecuada, la escasa vigilancia y la falta de oportunidades económicas son algunos de los factores que contribuyen a la delincuencia en la zona. Las autoridades locales se enfrentan al desafío de abordar este problema de manera integral, implementando políticas públicas que promuevan la seguridad ciudadana, la prevención del delito y el desarrollo económico de las comunidades más vulnerables.

La colaboración entre los vecinos, las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para construir un entorno más seguro y próspero para todos los habitantes de León





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