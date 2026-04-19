Inseguridad Obliga a Conmemoración Cerrada del Día del Trabajo en Salamanca

La celebración del Día del Trabajo en Salamanca se trasladará a un recinto cerrado debido a la inseguridad, obligando a las empresas a reconsiderar sus operaciones por el riesgo que enfrentan sus empleados e instalaciones.

La conmemoración del Día del Trabajo en Salamanca , Guanajuato, se verá forzada a realizarse en un espacio cerrado, un reflejo sombrío de la creciente inseguridad que impera en la región. Víctor Solís Almanza, secretario general de la FROC-CTM , fue quien dio a conocer esta medida, justificando que las condiciones actuales no permiten la celebración de un evento público, como se ha hecho tradicionalmente.

La preocupación no solo recae en los trabajadores, sino también en las propias empresas, algunas de las cuales están evaluando la posibilidad de cerrar operaciones ante el riesgo que enfrentan tanto su personal como sus instalaciones. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad fue la incursión de individuos armados en las instalaciones de la empresa Kerry, un incidente que puso en jaque la seguridad de sus empleados y que ha servido como detonante para reconsiderar las estrategias de seguridad y operación. El evento del primero de mayo tendrá lugar en el salón de la sección 12 de Petroquímica, ubicado en la zona centro, a partir de las 8:30 de la mañana. Se prevé la asistencia de algunas autoridades, y durante el encuentro se expondrán diversas demandas y pronunciamientos, entre los que destacan la solicitud del pago de 56 horas por una jornada laboral de 40 horas, la exención de impuestos sobre el aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones, además de la tradicional ofrenda floral en memoria de los trabajadores caídos. Solís Almanza enfatizó que los agremiados, quienes son miembros activos de la sociedad, no se sienten seguros en su entorno. La ciudadanía comparte este sentir de desconfianza e incluso experimenta las repercusiones de esta situación. El temor se extiende más allá de los trabajadores, afectando de manera significativa a las empresas. Existe una considerable aprensión que lleva a algunas compañías a considerar la reubicación de sus inversiones a otros destinos, a pesar de que reconocen la alta calidad de la mano de obra de Salamanca y del Bajío, considerada entre las mejores a nivel nacional. Sin embargo, incidentes como el ocurrido en Kerry exponen la fragilidad de la seguridad y la vulnerabilidad a la que están expuestos. Si bien este es el único caso documentado hasta el momento, el miedo es una constante que se agrava con los ataques armados reportados contra empresas situadas en la carretera federal 45, en el tramo que conecta Salamanca con Irapuato. Las palabras del líder sindical pintan un panorama desolador: parece más prudente evitar traslados nocturnos, y el simple acto de ir y volver del trabajo se ha convertido en una experiencia cargada de temor, enfrentando riesgos constantes en cada trayecto. La labor cotidiana, en muchos casos, se ha tornado peligrosa, especialmente para aquellos trabajadores cuyas responsabilidades implican pasar tiempo al aire libre. Se hace un llamado urgente al apoyo de las autoridades, un respaldo que, según Solís Almanza, no se percibe ni se siente. Los incidentes continúan ocurriendo, y la duda sobre si es conveniente o efectivo denunciar estos actos cada vez es mayor. El dirigente de la CTM destacó que, hasta donde tiene conocimiento, las empresas no están siendo forzadas a pagar extorsiones, aunque sí cuentan con protocolos y comités para atender crisis. No obstante, la desconfianza se extiende incluso a nivel interno, pues existe la incertidumbre sobre quiénes podrían estar involucrados en estas situaciones de riesgo. Se reitera la preocupación por las inversiones actuales que están siendo evaluadas para su posible retiro de la ciudad. Si bien se espera que estas decisiones no se materialicen y que la situación mejore, ya que el empleo es un pilar fundamental para el sustento de las familias, se confirma que hay empresas, particularmente de los sectores alimenticio, de consumo y petroquímico, que están considerando seriamente esta posibilidad, aunque se desconoce el número exacto de las mismas





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