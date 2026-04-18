Inspeccionan empresas asfalteras en Salamanca tras quejas por olores en Valtierrilla

Personal de Medio Ambiente de Salamanca realizó inspecciones en empresas asfalteras de Valtierrilla tras recibir denuncias ciudadanas por olores insoportables. Se investigan procesos de asfalto oxidado que podrían generar las emisiones.

Salamanca , Guanajuato.- Tras las fuertes quejas de los residentes de la comunidad de Valtierrilla por los olores penetrantes que invadieron el ambiente el pasado fin de semana, la dirección de Medio Ambiente del municipio ha tomado cartas en el asunto. El personal de esta dependencia acudió a atender un reporte ciudadano que señalaba emisiones presuntamente originadas por empresas asfalteras ubicadas en las cercanías.

Se informó que el proceso de asfaltado, la causa probable de las molestias, se lleva a cabo únicamente una vez al mes. Como parte de la investigación, se realizó un recorrido de inspección exhaustivo en la zona afectada con el propósito de corroborar los hechos denunciados. Al llegar al primer punto de interés, el personal de Medio Ambiente se entrevistó con un empleado de vigilancia en el acceso principal. Este último afirmó que el predio se utilizaba exclusivamente como estacionamiento para pipas de la misma compañía. Aunque no proporcionó detalles adicionales, permitió el acceso visual al interior del recinto, abriendo el portón para exhibir las unidades estacionadas. Durante esta primera inspección, no se detectaron anomalías visibles en la empresa. Ante la ausencia de hallazgos preocupantes en la primera compañía visitada, las labores de inspección continuaron. Posteriormente, el equipo se dirigió a otra empresa productora de asfalto. Al igual que en la anterior, se estableció comunicación con el personal de vigilancia, a quien se le explicó el motivo de la visita, relacionado con el reporte de emisiones molestas. El vigilante mencionó que, en una ocasión previa, la empresa sí había generado emisiones. En ese momento, dos representantes de la empresa accedieron a dialogar con el personal de Medio Ambiente. Durante la conversación, uno de los encargados señaló que "Derivado de sus procesos productivos, específicamente en la elaboración de dos tipos de asfalto, siendo uno de ellos el asfalto oxidado, el cual genera un tipo de vaporizaciones, mismas que podrían corresponder a las reportadas por la ciudadanía“. Se hizo hincapié en que este proceso específico no es una actividad recurrente, sino que se realiza tan solo una vez al mes. En el transcurso de la inspección en este segundo sitio, no se percibieron emisiones al momento de la visita. No obstante, se recopiló información de gran relevancia que será remitida a la instancia pertinente para su debida evaluación y posterior seguimiento. La dirección de Medio Ambiente de Salamanca reitera su compromiso con la salud y el bienestar de los ciudadanos. Por ello, solicita a la comunidad que, en caso de tener cualquier reporte relacionado con emisiones, residuos, exceso de ruido, o cualquier otra problemática ambiental como poda y tala de árboles, no duden en contactarlos. La línea de atención ciudadana está disponible vía WhatsApp al número 464 168 44 00, donde se dará seguimiento a cada una de las inquietudes planteadas, buscando siempre soluciones efectivas y oportunas para el entorno de Valtierrilla y de todo el municipio de Salamanca





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